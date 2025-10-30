RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
Tragedia en estado de emergencia

Asesinan a hombre de un disparo en la cabeza dentro de su auto en San Martín de Porres

La víctima, identificada como Genrry Heler Archelia Bernable (37), fue hallada muerta dentro de su vehículo con un impacto de bala en la cabeza. Vecinos denunciaron la inseguridad constante en la zona.

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 30/10/2025

Un hombre fue encontrado asesinado de un disparo en la cabeza dentro de su automóvil en la cuadra 24 de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La víctima fue identificada como Genrry Heler Archelia Bernable, de 37 años, quien se encontraba al interior de su auto Nissan Sentra de placa AMZ-591.

Según la Policía Nacional del Perú, el ataque ocurrió alrededor de una hora y media antes del hallazgo, cuando sujetos aún no identificados interceptaron el vehículo y le dispararon directamente en la cabeza, provocándole la muerte de forma instantánea.

El auto en el que fue hallado el cuerpo registraba denuncia por robo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). No obstante, la víctima figuraba como propietaria del vehículo, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de que Archelia Bernable habría recuperado su auto y que los delincuentes, al enterarse, lo persiguieron y asesinaron.

Vecinos relatan los momentos de terror

Vecinos de la zona narraron que el vehículo impactó contra un montículo de tierra ubicado en la avenida que se encuentra en reparación. Según los testigos, tras el choque, dos personas salieron del auto cojeando y huyeron de la escena.

Uno de los residentes relató que una vecina presenció todo el hecho mientras salía de su casa. "El carro venía rápido, se estrelló y de ahí salieron dos hombres que escaparon", contó a Exitosa.

Los pobladores afirmaron que no reconocen al fallecido y aseguraron que no era vecino del lugar. Además, mencionaron que las cámaras de seguridad cercanas podrían haber registrado el momento exacto del asesinato, lo que será clave para las investigaciones policiales.

Zona tomada por la inseguridad y las discotecas

Los residentes denunciaron que el área donde ocurrió el crimen es altamente peligrosa, especialmente por la presencia de discotecas que operan pese a reiteradas clausuras.

"Desde que está esa discoteca, la esquina se volvió un pandemonio. Cada fin de semana escuchamos disparos", señaló una vecina indignada.

Otros habitantes indicaron que la delincuencia y los asaltos son frecuentes, razón por la cual instalaron tranqueras en las calles para protegerse. "Nos asaltaban incluso dentro de los carros", afirmaron.

A pesar de la presencia policial en la zona, los vecinos consideran que las medidas de seguridad son insuficientes y que las autoridades no han controlado la violencia que se vive en el distrito.

La Policía Nacional llegó al lugar para acordonar la zona, aunque los peritos y la fiscalía de turno aún no habían iniciado las diligencias al cierre de la información.

El crimen ocurre en pleno estado de emergencia decretado para Lima y Callao, una medida que buscaba reducir los índices de criminalidad, pero que, según los hechos, no ha detenido la ola de asesinatos en la capital.

Un nuevo hecho de sangre sacude Lima, dejando en evidencia la creciente inseguridad ciudadana que afecta a los vecinos de San Martín de Porres y a toda la capital peruana.

