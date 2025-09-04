Cañete: Exconvictos son acribillados en presunto ajuste de cuentas en Concón

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La provincia limeña de Cañete enfrenta una nueva ola de violencia. El asesinato de cuatro hombres en las pampas de Concón, en el centro poblado Nuevo Cañete, ha generado temor entre los pobladores y preocupación en las autoridades locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 a. m. en el kilómetro 161 de la Panamericana Sur, cuando los agraviados se desplazaban en una camioneta de placa APE-843, registrada a nombre de Miguel Ángel Gutiérrez Herrera.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Choque Palomino (53), Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, José Luis Gutiérrez Herrera y Manuel Yauri.

Según la Policía Nacional, todos tenían antecedentes por tráfico de terrenos, sicariato y tráfico ilícito de drogas, además de haber purgado condena en el penal La Cantera. Tres de ellos coincidieron en el mismo pabellón del establecimiento penitenciario.

Las investigaciones apuntan a que este crimen múltiple estaría relacionado con disputas internas entre organizaciones criminales. Los cuatro hombres integraban la Central de Trabajadores Eventuales de Cañete (Cetec), agrupación que con el tiempo pasó de ser sindical a convertirse en promotora de invasiones de terrenos.

Contexto de un ajuste de cuentas

El violento hecho ocurrió casi en paralelo a una sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), donde las autoridades abordaban justamente la crisis por extorsión, sicariato y homicidios en aumento en Cañete.

Para la PNP, este atentado responde a un ajuste de cuentas, dado el historial de las víctimas y los conflictos alrededor de la ocupación ilegal de terrenos agrícolas y urbanos.

Este episodio se suma a una serie de crímenes ocurridos en la provincia. En los últimos meses, Cañete ha experimentado un incremento de ataques armados que involucran a bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato.

El cuádruple asesinato, además de exhibir la ferocidad de las organizaciones delictivas, expone el nivel de inseguridad que azota a esta zona del sur chico.

Otro ataque reciente con saldo mortal

La violencia no se limita al caso de Concón. Apenas cuatro días antes, un doble asesinato sacudió la provincia cuando sicarios en moto emboscaron a los ocupantes de una mototaxi. El ataque dejó más de 30 casquillos de bala en la vía.

Las víctimas de aquel atentado fueron Jonathan Paúl Postillón Postillón (37), quien murió dentro del vehículo, y Luis Alberto Clerque Chávez (30), que falleció camino al hospital.

Un tercer pasajero, Juan de Dios Huamán Estrella (37), sobrevivió, aunque permanece internado con diagnóstico de traumatismo torácico y facial por impactos de bala.

El coronel Héctor Tarrillo, jefe de la División Policial de Cañete, señaló que este hecho también estaría relacionado con un ajuste de cuentas, pues los fallecidos tenían antecedentes policiales.

Con esta seguidilla de ataques, Cañete se encuentra en estado de alerta. La población exige mayor presencia policial y respuestas efectivas frente al avance del crimen organizado que viene marcando la cotidianidad con sangre y violencia.