Carabayllo: Delincuentes disparan contra trabajador de empresa de agua potable mientras trabaja en la obra

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Unos delincuentes dispararon contra un trabajador de una empresa mientras se encontraba realizando obras de instalación y mantenimiento de agua potable en el distrito de Carabayllo.

Atacan a balazos contra trabajador de empresa de agua potable

Alrededor del mediodía de este martes 16 de setiembre, unos delincuentes realizaron un atentado contra trabajadores de una empresa contratista que le brinda servicios a Sedapal mientras estos se encontraban en horario laboral.

Según testigos, sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra los obreros de la empresa cuando estos realizaban obras de agua potable en el distrito.

Se logró la identificación del agraviado que según un medio de noticias se trataría de Luis Fernando Calderón Espinoza de 24 años que por el momento se encuentra siendo atendido en el Hospital Nacional Sergio Bernales en el distrito de Comas.

El ataque fue registrado por otros de los trabajadores de la zona y se observa que en el registro visual sus compañeros de obra auxilian al joven herido de bala en medio de la desesperación tras el ataque. Además, el hecho ocurrió a pocos metros del colegio Jorge Lingal cuando ya los estudiantes se encontraban cerca de la hora de salida,

El obrero recibió dos ataques de bala, una a la altura del abdomen y otra se alojó en la cadera. Ante la gravedad del ataque, el herido se encuentra internado en el nosocomio luchando por su vida.

Reciente ataque a trabajador de empresa de transportes en Carabayllo

Han pasado dos días tras el ataque a un conductor de la empresa de transporte Impulsa Progreso en la avenida Túpac Amaru. El hecho ocurrió durante la tarde del último domingo cuando el bus se encontraba con pasajeros.

Los criminales cometieron el acto abordo de una motocicleta cuando el sicario disparó contra el parabrisas del conductor. El trabajador quedó herido, sin embargo, condujo para poner en resguardo a los pasajeros del vehículo. El accidentado también fue trasladado al Hospital Sergio Bernales. Afortunadamente, el chofer logró sobrevivir al cobarde ataque.

Posteriormente se revelaría que el conductor era víctima de la extorsión a quien le exigían el pago de S/9 diarios para poder trabajar. La Policía Nacional del Perú se encuentra investigando a los criminales que efectuaron el acto ilícito.

En menos de 48 horas, se registraron dos ataques a mano armada contra dos trabajadores en el distrito de Carabayllo. El último agraviado es un obrero de una empresa de agua potable que recibió dos ataques de bala en pleno horario laboral.