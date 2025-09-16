PNP clasifica como información reservada la data del sistema de denuncias por un plazo de cinco años

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de la Resolución Directoral N° 009, la Policía Nacional del Perú (PNP) declaró como información reservada toda la data contenida en el Sistema de Denuncias Policiales y en el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal. Por los próximos cinco año desde su firma, no será de acceso público.

Seguridad de la ciudadanía en riesgo

El argumento principal del folio resuelto el pasado 25 de agosto, fue que revelar información contenida en las denuncias entorpecería las investigaciones en curso y pondría en riesgo la seguridad ciudadana, el orden interno y la integridad de las personas involucradas.

La medida se ampara en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806), así con en las directivas institucionales internas. Señala el documento que la reserva de las denuncias policiales constituye una medida idónea, necesaria y adecuada para garantizar la eficacia de las investigaciones y la finalidad de la función policial.

Consideraciones del informe de la PNP.

Otro aspecto del reglamento que agrega es la obligación de la máxima autoridad de la entidad a clasificar y registrar la información de carácter secreta y reservada y/o designar los funcionarios encargados de tal clasificación y el registro respectivo.

La resolución del informe

Además de la clasificación de la información reservada de la data del sistema de denuncias, se ha dispuesto que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP adopte las acciones necesarias para el registro y custodia de toda esta documentación.

Esto limitará la posibilidad de que los ciudadanos, periodistas o instituciones externas puedan ingresar a los datos de denuncias registradas en dichos sistemas, a menos que existan excepciones contempladas por ley.

Resolución Directoral de la PNP.

Por último, la resolución deberá ser publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la PNP, en su Portal Institucional y en la Plataforma Web "Sistema Integrado de Gestión de la Carrera Policial. Además, una vez concluidos los cinco años de plazo, se evaluará la necesidad de conservar la clasificación de reservada o en su defecto, desclasificarla.

Así la Policía Nacional del Perú ha clasificado como información reservada toda la data del Sistema de Denuncias y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal. Esto se dará por un plazo de cinco años desde que fue emitida la resolución y prohibirá a la ciudadanía en general a tener acceso a ella.