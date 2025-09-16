Sebastián Rodríguez habló a su llegada a Perú para enfrentar a Alianza Lima: "Contento de volver a casa"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Universidad de Chile ya se encuentra en la capital para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Al arribo de su delegación, el ex '10' 'blanquiazul', Sebastián Rodríguez, ahora en el conjunto chileno, fue consultado por este duelo y sus sensaciones por enfrentar a su exequipo.

Partido de copa, siempre difícil

El mediocentro uruguayo respondió ante los medios tras salir del terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Para el 'Bigote', este partido tiene un significado especial, a pesar de que solo jugó para el cuadro de La Victoria una temporada, en el 2024.

"Contento de volver a casa. Un partido difícil, como siempre. Partido de copa y más que Alianza Lo está haciendo muy bien este año, así que va a ser un duelo duro", manifestó el volante 'charrúa'.

🎙️"Contento de volver a casa, es un partido difícil como lo son los partidos de copa y más que Alianza lo está haciendo bien este año. Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos".



Sebastian Rodríguez, jugador de la U. De Chile.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/jz09e7QO9e — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 16, 2025

Sobre el actual plantel, el enganche indicó que conoce a varios jugadores con los que compartió la campaña anterior. Detalló que aún mantiene contacto con ellos, tras la buena relación que se formó en la interna de la plantilla que tuvo a su cargo Alejandro Restrepo y posteriormente Mariano Soso.

"Conozco a los compañeros, a varios que están los conozco y sigo hablando con ellos", sentenció el futbolista oriental de 33 años.

Entrenador de U. de Chile también habló

Con dos años en el Perú, dirigiendo a Sport Boys en 2021 y a Atlético Grau al año siguiente, el entrenador argentino Gustavo Álvarez, también habló sobre su vuelta al Perú. El estratega recordó los buenos momentos que tuvo con los dos cuadros mencionados y el trato que recibió.

"Perú me gusta mucho, tengo gratos recuerdos, uno recuerda que aquí en Perú lo trataron muy bien, estoy muy agradecido. Será un partido complicado, con un rival que viene haciendo las cosas muy bien en el plano local e internacional", señaló el DT de la U. de Chile.

🎙️Gustavo Álvarez: "Uno recuerda los lugares por como lo trataron, en Perú me trataron bien, eternamente agradecido. Partido complicado, Alianza hace las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional, un buen equipo al que vamos a tener que superar".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/XZRnYlYRs5 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 16, 2025

La ida de cuartos de final entre los 'íntimos' y los 'azules' se jugará en el estadio Alejandro Villanueva este jueves 18 de setiembre (7.30 pm). El encuentro de vuelta está programado para disputarse siete días después, en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, al mismo horario.

Como conclusión, el volante Sebastián Rodríguez mostró su alegría de volver al Perú, para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Defendiendo los colores de la Universidad de Chile, el 'bigote' considera que el partido será difícil, debido al buen momento que atraviesa el elenco victoriano.