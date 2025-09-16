Crimen en el Callao: Capturan a sicario que asesinó a mototaxista

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista fue maniatado y asesinado a balazos por un sicario en el distrito del Callao durante la noche del lunes 15 de setiembre. El crimen fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona y ayudó a la captura del delincuente.

Mototaxista fue asesinado al interior de su vehículo

Un crimen fue registrado por la cámaras de videovigilancia en el Callao donde un sicario asesinó de cuatro disparos contra un mototaxista en el cruce de las avenidas Dominicos con Centenario alrededor de las 20:30 de la noche.

La víctima identificada como Luis Collantes Vinces quien se encontraba al interior de su vehículo cuando fue interceptado por el sicario identificado como Flavio Palomo Méndez, que tras el cobarde ataque escapó corriendo de la escena del crimen.

Según información policial, el cuerpo de la víctima fue encontrado maniatado en la zona posterior de su vehículo. Lo que aumenta la hipótesis de que fue trasladado en su propia mototaxi hasta el lugar y, posteriormente, recibió los disparos.

En las imágenes de vigilancia, se observa que el asesino se posiciona fuera del vehículo antes de efectuar el ataque para luego huir. Sin embargo, toda su huida fue registrada, lo que llevó a su eventual captura. Por el momento, se encuentra detenido en la Depincri (Dirección de Investigación Criminal) de Bellavista brindando su declaración e investigando del móvil del ataque.

Vecinos y comerciantes de la zona comentaron que el agraviado era una persona tranquila que se dedicaba al servicio de transporte con su vehículo menor. Al momento del ataque, muchos de ellos tuvieron que huir de la zona para no ser alcanzados por los disparos.

Capturan al sicario tras el ataque

El vocero municipal del Callao, César Carrillo, indicó que las cámaras de videovigilancia del Callao lograron intervenir al sujeto que efectuó los disparos contra el mototaxista. Además indicó que este sujeto habría actuado en complicidad de otro delincuente que abandonó al sicario dejándolo solo en la huida.

En ese momento, gracias a la denuncia de un vecino que presenció el ataque, se activó el plan cerco que evitó que el delincuente pueda huir más. El registro visual también registró los minutos antes del ataque donde se observó al sicario junto a otros sospechosos a tres cuadras cerca del asesinato.

Con la captura del sicario que efectuó el asesinato contra un mototaxista en el Callao se conocerá el móvil del ataque y se espera una condena por el acto cometido.