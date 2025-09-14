Cercado de Lima: Extorsionadores disparan contra combi en movimiento y hieren a chofer y pasajera

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una balacera en el Cercado de Lima dejó como saldo dos personas gravemente heridas luego de que delincuentes abrieran fuego contra una unidad de transporte público en movimiento.

El hecho ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Colonial, una de las vías más transitadas de la capital, cuando dos sujetos encapuchados y vestidos de negro, a bordo de una moto lineal, atacaron a tiros una combi que trasladaba pasajeros en dirección al Callao.

De acuerdo con los testigos, los sicarios se posicionaron al costado del vehículo y dispararon en reiteradas ocasiones contra el chofer, sin importar que la unidad iba llena de pasajeros.

Tras la ráfaga de balas, el vehículo se detuvo bruscamente y los atacantes escaparon con dirección al jirón Gaspar, generando pánico entre vecinos y transeúntes.

Víctimas en estado grave

El chofer de la combi fue el principal blanco de los disparos y quedó gravemente herido. Ante la demora de las autoridades, otra unidad de la misma empresa lo trasladó de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado. Junto a él, una pasajera también resultó herida por las balas y fue llevada al mismo nosocomio con apoyo del personal de la Municipalidad de Lima.

En el lugar del ataque, agentes de criminalística hallaron al menos siete casquillos de bala y una nota extorsiva. Según refieren algunos vecinos, el mensaje advertía que habrá más ataques en caso la empresa de transporte no pague el cupo exigido por las mafias.

Esta evidencia refuerza la hipótesis de que el atentado responde a la ola de extorsiones que golpea al sector transporte en Lima y Callao.

Inseguridad en aumento

El violento ataque ha generado alarma entre pasajeros y transportistas de la zona. Vecinos denunciaron la demora policial en acudir al llamado de auxilio y exigieron mayor seguridad, pues temen que los sicarios vuelvan a actuar.

Este hecho se suma a una escalada de ataques extorsivos contra empresas de transporte, que en los últimos meses han reportado amenazas, cobros ilegales y atentados con armas de fuego.

Las autoridades informaron que se han iniciado las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y reforzar la presencia policial en la zona de Cercado de Lima Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los usuarios y conductores, quienes advierten que la delincuencia sigue marcando territorio con sangre y violencia en las calles de los distintos lugares del Perú, aterrando a millones de ciudadanos diariamente.