Micheille Soifer CONFIRMA que su nueva canción 'Rubia con tu plata' es una DIRECTA para Leslie Shaw

'Rubia con tu plata' el reciente tema musical de Micheille Soifer está dedicado para la 'Barbie de la cumbia', Leslie Shaw y su protagonista no lo niega: "El que se pica pierde", comentó.

En el programa 'Contra el Tráfico', Micheille Soifer contó que se encuentra muy feliz por el recibimiento de su nuevo tema musical que ha preparado "con todo su cariño". Y es que el reciente tema 'Rubia con tu plata' cuenta con una gran producción musical y con un mensaje muy claro para una de las rivales musicales de Soifer.

Ante las diversas especulaciones de la prensa y de los mismos usuarios, Soifer muy directa en confirmar que se trata de una canción para Leslie Shaw: "es una directa, no es una indirecta", confesó.

Entre las diversas indumentarias usadas por la protagonista del videoclip se incluyen el uso de una peluca rubia y una caja de la muñeca Barbie que hace referencia al apelativo usado por Shaw: 'La Barbie de la Cumbia'

En comunicación con Exitosa, Micheille Soifer presentó su nueva canción 'Rubia con tu plata', cuyas letras están cargadas de 'dardos' dedicados a la 'Barbie de la cumbia', Leslie Shaw.



La canción ha sido escrita por Jesús Alberto 'El viejo' Rodríguez y Galid Ladrón de Guevara que invitaron a Micheille a participar de esta canción que desde un inició sería una "bomba". Con la ayuda de Soifer se hicieron unos arreglos a la canción que terminaron por dedicar la canción hacia Leslie.

"Todo es muy divertido. La música se trata de comunicar de vacilarse, de bailar. El que se pica pierde", lanzó Micheille.

Letra de 'Rubia con tu plata' lanza dardos contra Shaw

En la descripción del videoclip, Michielle vuelve a recalcar que "no se lo tomen a pecho" la canción pues está es "la mejor manera de responderle a alguien" a través de la música.

"¿Qué pasa, gringa? ¿No te das cuenta? Mira que casi ya llegas a cuarenta" es uno de los primeros versos lanzados contra la 'Barbie de la Cumbia' para rematar cantándole que "con esa actitud solo tiene las de perder", por las constantes polémicas incentivadas por Shaw. Incluso, la exguerrera no se quedó callada con nada e invitó a Leslie a aprender a cantar.

"Cumbia sagrada que yo canto desde que nací, en cambio, tu la usas para sobrevivir porque ni siquiera con Thalía pudiste sobresalir", mencionó.

Por si no había quedado claro, la ahora conductora de televisión incluyó al cantante de chicha 'Chechito' en la letra, por las recientes vinculaciones del cantante con la exmodelo Shaw: "El chisme vuela rapidito. Y si no, pregúntale a Chechito"

