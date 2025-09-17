Atentado con explosivo contra vehículo de regidor municipal en Carabayllo genera alarma vecinal

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hecho de violencia estremeció la tranquilidad de los vecinos de Carabayllo durante la madrugada de este miércoles. Un artefacto explosivo fue detonado contra el vehículo que pertenecería a Jony Montero Castro, regidor municipal de este distrito, cuando se encontraba estacionado en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna.

El atentado y la alarma vecinal

El ataque ocurrió cerca de la 1 de la mañana, generando gran temor entre los residentes de la zona. Los testigos aseguraron que nunca antes se había registrado un atentado de esta naturaleza en el sector, lo que acrecienta la preocupación de las familias que viven en las inmediaciones.

Según la información preliminar notificada a Exitosa, un automóvil de color mostaza se estacionó junto al vehículo del regidor municipal.

Posteriormente, un sujeto descendió del coche, colocó un objeto sospechoso al costado del auto de Montero Castro y escapó rápidamente en dirección desconocida junto con sus cómplices. Instantes después, se produjo la explosión, que alarmó a todos los vecinos.

Investigación policial en curso

El funcionario edil acudió de inmediato a la comisaría de la jurisdicción para brindar su manifestación sobre lo sucedido. Las autoridades iniciaron un proceso de investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás de este atentado.

Al lugar llegaron efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Los peritos evaluaron el material utilizado por los delincuentes con el fin de identificar qué tipo de explosivo se empleó en el ataque.

Aunque el atentado no dejó víctimas mortales ni heridos, los daños materiales y el impacto psicológico en los vecinos resultan evidentes.

Muchos residentes expresaron su temor y exigieron mayor seguridad en la zona, considerando que se trata de un barrio que, hasta ahora, no había sido escenario de este tipo de episodios violentos.

Temor e inseguridad en Carabayllo

Este ataque contra el regidor Montero Castro abre un nuevo capítulo de preocupación en torno a la seguridad de las autoridades municipales y a la creciente violencia que afecta diversos distritos de Lima Norte.

Asimismo, plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás del atentado y si este respondería a un acto de intimidación en contra de la labor edil.

Por ahora, la Policía Nacional continuará con las investigaciones y se espera que en los próximos días se logren avances que permitan identificar a los responsables del atentado.

Mientras tanto, los vecinos de la avenida Amador Merino Reyna viven en estado de alerta y reclaman garantías para salvaguardar su tranquilidad.

Con este ataque, la inseguridad vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones ciudadanas, dejando claro que la violencia no solo amenaza a la población en general, sino también a los propios representantes municipales, como en este caso con un funcionario de Carabayllo.