Crimen en Acho: Acribillan de cinco impactos de bala a 'colectivero'

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Nuevo atentado criminal ha sido perpetrado este domingo domingo 22 de febrero. Un 'colectivero' fue acribillado de cinco impactos de bala a la altura del puente Acho, en el distrito del Rímac.

El fatídico ataque se produce dos días después de que culmine el estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao que había decretado el gobierno del expresidente José Jerí.

(Noticia en desarrollo...)