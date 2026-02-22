RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
Ola de criminalidad no se detiene

Crimen en Acho: Acribillan de cinco impactos de bala a 'colectivero'

La madrugada de este domingo 22 de febrero, un 'colectivero' fue acribillado a balazos en el puente Acho. Los delincuentes se dio a la fuga.

Exitosa Noticias

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 22/02/2026

Nuevo atentado criminal ha sido perpetrado este domingo domingo 22 de febrero. Un 'colectivero' fue acribillado de cinco impactos de bala a la altura del puente Acho, en el distrito del Rímac.

El fatídico ataque se produce dos días después de que culmine el estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao que había decretado el gobierno del expresidente José Jerí.

(Noticia en desarrollo...)

