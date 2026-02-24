Terror en Villa El Salvador: Asesinan a balazos a chofer de bus de la ruta San Bartolo

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia horrorizó a los ciudadanos la noche de este martes en Villa El Salvador. Un bus de la empresa de transportes 104 - Guadulfo Silva, que cubre la ruta hacia San Bartolo, fue nuevamente atacado a balazos cuando transitaba por la Panamericana Sur, a la altura del Puente Llanavilla.

El chofer de la unidad, identificado como Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años de edad, resultó gravemente herido tras resicibir cuatro impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, y fue trasladado de emergencia en una camioneta de la Policía Nacional del Perú hacia la Clínica Santa Marta, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

El ataque y confirmación de la muerte momentos después, ha generado alarma entre pasajeros y transeúntes de la zona, mientras las autoridades iniciaron las primeras diligencias para identificar a los responsables.

Se hicieron pasar como pasajeros

Según fuentes locales y testigos, sicarios se habrían hecho pasar por pasajeros, aprovechando la oportunidad para detener al bus y, tras subir a la unidad, abrieron fuego contra el conductor en cuestión de segundos y escaparon, dejándolo al borde de la muerte. Los delincuentes habrían corrido en huida hacia el Puente Llanavilla.

La indignación y el pánico se hizo sentir entre los vecinos y transeúntes del distrito que, en menos de 24 horas, han denunciado otras dos balaceras. La primera, previo al ataque del chofer, dada en el Grupo 25A del Segundo Sector, donde se reportó que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron cuatro disparos a una persona y luego se dieron a la fuga.

El ataque al bus se reportó como el segundo ataque armado de la noche y un tercero se habría dado poco después en Las Brisas de Pachacámac, a la altura de una loza deportiva, donde vecinos informaron que una persona habría quedado gravemente herida tras el ataque del cual aún no se dan mayores detalles.

Sicarios se habrían hecho pasar por pasajeros para disparar contra chofer de la unidad

Empresa no circulará este miércoles

Con solo 25 años, Angelo Manuel Francisco Matencio deja este mundo por las manos de delincuentes que no tuvieron piedad ni dudas en abrir fuego; sin pensar en la vida de un joven que, según personas cercanas, trabajaba arduamente para sostener a su familia. Su deceso se suma a la larga lista de víctimas que la violencia por la extorsión y el sicariato sigue marcando la capital y el resto del país.

Como forma de protesta, la empresa de transportes de la línea 104 confirmó que no circulará durante este miércoles 25 de febrero, lo que podría afectar a miles de usuarios pero en razón de una vida arrebata de forma cruel, en un contexto social cada vez más golpeado por la criminalidad, cuyas medias efectivas para contrarrestarla son, también, cada vez más necesarias.