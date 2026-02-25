Colectivero fue asesinado en Ventanilla: Imágenes revelan brutal ataque contra transportista

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Imágenes revelan el brutal ataque en contra de un colectivero en Ventanilla. El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles 25 de febrero cuando el transportista se encontraba buscando pasajeros en el paradero Hogar, frente a una caseta de serenazgo.

Video revela ataque contra transportista en Ventanilla

Los atentados en contra de los transportistas continúan sin cesar. En tan solo 24 horas, dos conductores de transporte público han sido asesinados a manos de organizaciones criminales tras las exigencias del cobro de cupos para que puedan laborar.

Tal es el caso del asesinato de un colectivero en el distrito de Ventanilla ocurrido alrededor de las 5:00 de la mañana de este miércoles a la altura del paradero Hogar, en la zona de Villa Los Reyes.

El conductor estacionó el medio de transporte en la estación informal con el fin de llenar pasajeros en la ruta Acho - Puente Nuevo, cuyo recorrido abarca desde Ventanilla hasta el Cercado de Lima.

El brutal ataque registrado en un video demuestra que son dos los criminales involucrados en el asesinato del chofer del transporte público. Inicialmente se pensó que el propio autor del delito fue quien había grabado el atentado.

Sin embargo, en las imágenes se muestra que mientras que uno agarraba el celular con el que grabó el ataque, otro acompañante sacó un arma de fuego de su bolsillo y efectuó múltiples disparos a quemarropa.

Previo a los disparos, el sujeto que grabó el video refiere que el ataque es "de parte de los 'Los Mexicanos'", organización criminal que solicitaba el cobro de cupo a estos transportistas. Posterior al ataque, los criminales huyeron sin paradero conocido.

El hecho fue registrado como una advertencia para todas las víctimas amenazadas. La víctima fue identificada como Joel Capa Espinoza, de 35 años, padre de familia que deja un vacío en su familia.

Asesinan a chofer de ruta San Bartolo

El otro asesinato ocurrido en las últimas 24 horas fue en contra de un transportista de la empresa Guadulfo Silva, mejor conocida como la ruta 'San Bartolo'. El hecho se registró durante la noche del martes 24 de febrero, a la altura del Puente Llanavilla, cuando transitaba por la Panamericana Sur.

De acuerdo a la información brindada por testigos, dos criminales se hicieron pasar como falsos pasajeros hasta esperar que el bus se detuviera para abrir fuego en contra de la víctima identificada como Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años de edad.