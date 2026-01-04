Balacera en Chaclacayo: Tres personas perdieron la vida en presunto ataque vinculado al sicariato

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Los crímenes no dejan de ocurrir en los primeros días del año 2026 y una nueva escena se ha presentado en el distrito de Chaclacayo. Presuntos sicarios atentaron contra un grupo de personas en un restaurante, acabando con la vida de tres personas y dejando a otra herida, según información preliminar.

Cerca de una comisaría

Este hecho ocurrió en la tarde del domingo 4 de enero, en los interiores de la cevichería 'El tío Santa', en la Carretera Central. Esta locación se encuentra a solo a unas cuadras de la Comisaría de Chaclacayo, manifestando la ferocidad de los delincuentes de operar en sus proximidades.

Imágenes compartidas por usuarios muestran a un hombre tendido en el suelo abrazado por una mujer en una de las esquinas del local, ambos sin vida. También se aprecia a un tercer presunto agraviado y a una fémina quien es auxiliada por personal del establecimiento, que hacen lo posible por tenerla en calma y estabilizarla.

Personal de los Bomberos Voluntarios del Perú acudió hasta la escena del crimen, tal como lo dieron a conocer en la publicación compartida en su cuenta oficial de X. "Emergencia médica, traumáticas, heridos por arma de fuego: estadio de Chaclacayo", indica la publicación.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística llegaron hasta la cevichería para cercarla e iniciar con las investigaciones. Una de las hipótesis que se maneja es que el ataque haya ocurrido por un ajuste de cuentas.

Primer crimen del año reportado

Desde el mes de noviembre no se habían reportado crímenes de tal magnitud en este distrito limeño de Lima este. El último del que se tuvo conocimiento ocurrió hace más de un mes, con el homicidio de un conductor de colectivo a mano de dos presuntos sicarios.

En la entrada de Eras, en el sector de Ñaña, el colectivero se encontraba en el interior de su unidad, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron y abrieron fuego contra él. A quemarropa, le dispararon al menos cuatro veces en el cuerpo, acabando con su vida prácticamente de forma inmediata.

