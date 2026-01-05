Claudia Sheinbaum rechaza intervención de EE.UU. en Venezuela: "Cooperación sí, subordinación no"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, salió en defensa de Nicolás Maduro, quien fuera detenido, junto a su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas.

Tras el operativo, el cual los terminaría llevando al Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, mientras son juzgados por la justicia norteamericana, desde México se sumaron a la carta firmada por Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España, quienes condenaron el accionar encargado por Donald Trump al asegurar que infringió la Carta de las Naciones Unidas.

Rechaza intervenciones extrajeras

´Consultada formalmente sobre cuál es la posición de su país ante la intervención de los Estados Unidos en Sudamérica como parte de su estrategia contra el narcotráfico que aseguran, la mandataria mexicana sostuvo que con EE. UU. comparte la misma lucha, a través de cuatro ejes: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

En ese sentido, destacó los resultados de las acciones conjuntas, entre los que destaca, por ejemplo, la reducción de un 38 % del delito de homicidio doloso. Otros flagelos que mencionó, fue el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos y el consumo de fentanilo en aquel país

Sobre esto último, indicó que cooperan para que los jóvenes no se relacionen con las drogas; no obstante, indicó su postura a favor de combatir la bandas delictivas, pero sin intromisión extranjera, tal como ocurrió en Venezuela el último fin de semana.

"Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental. Hemos, incluso coincidido, en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de droga. Finalmente, es necesario reafirmar, que en México manda el pueblo, y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, e intervención y subordinación no", expresó.

Donald Trump: "Estamos a cargo de Venezuela"

Tras derrocar a Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que "están al mando" del país sudamericano, a menos de 24 horas de la captura y traslado del líder chavista y su cónyuge, a Nueva York.

Consultado sobre la coyuntura política del país sudamericano, en especial sobre la reciente de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Trump sorprendió al decir que "están tratando con la gente que acaba de juramentarse". No obstante, y fiel a su picardía, el mandamás de la Casa Blanca ratificó su hegemonía, no dejando dudas sobre quién gobierno a Venezuela ahora.

"Significa que nosotros estamos a cargo del país. Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido. Un desastre en todos los sentidos", mencionó a la prensa desde el Air Force One.

En ese sentido, reiteró su disposición de trabajar a corto plazo con la actual cúpula chavista, siempre y cuando cumplan los objetivos de Washington. Cuestionado sobre si la operación militar buscaba el control del petróleo o el cambio de régimen, Trump respondió que "se trata de la paz en la Tierra".

Mientras Trump se adjudica el operativo, desde México critican dicha accionar, expresando su respaldo a Nicolás Maduro y su esposa, quienes desde hoy empiezan a comparecer ante la justicia estadounidense.