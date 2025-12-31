Adolescente de 16 años será juzgado como adulto tras asesinato de hombre en SJM

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un adolescente de 16 años será juzgado como adulto tras el asesinato de un hombre de 36 años en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió tras un altercado entre el agraviado y un grupo de adolescentes en aparente estado de ebriedad.

Adolescente será juzgado como adulto

La captación de menores de edad en el crimen sigue calando en la sociedad peruana. Esta vez, un adolescente de 16 años disparó a quemarropa contra un hombre de 36 años con el que surgió un altercado en plena vía pública. El fallecido fue identificado como David Huertas Saldarriaga.

El crimen ocurrió en San Juan de Miraflores tras la celebración de una fiesta con presencia de otros adolescentes en la cuadra de la avenida César Canevaro.

Según los registros fílmicos de una cámara de seguridad, se observa el crimen perpetrado contra el agraviado el cual fue cruelmente golpeado por toda la manada de jóvenes tras salir de la reunión social.

Posterior al ataque, el presunto autor del delito huyo en una mototaxi para salir de la escena del crimen. El hecho ocurrió el pasado 28 de diciembre en medio de celebraciones de fin de año.

La Fiscalía solicitó detención preliminar del adolescente tras el crimen y determinó que este será juzgado como adulto y podría ir a la cárcel por el delito cometido.

Adolescente fue intervenido con arma y casquillos en su domicilio

La Policía Nacional llegó hacia el domicilio del adolescente en donde este fue capturado para ser dispuesto a la investigación por el asesinato cometido.

Durante el allanamiento a la vivienda, los agentes policiales encontraron el arma de fuego con el que habría cometido el crimen. Este revolver fue encontrado escondido al interior del ropero del adolescente.

Además, se encontraron casquillos que también fueron incautados para su posterior investigación. La investigación fiscal deberá determinar la relación directa del joven con estos objetos.

El adolescente permanece detenido en la Depincri de San Juan de Miraflores tras asesinar al hombre por proyectiles de arma de fuego. Según las declaraciones del sujeto, este disparó porque el hombre de 36 años "quería meterle palo" a él y sus allegados.

Para la Policía Nacional, el adolescentes es quien saca el armamento de su cintura para disparar contra el hombre de 36 años quien se habría encontrado de espaldas cuando recibió el disparo.

Las cámaras de seguridad serán pieza clave de la acusación en contra del adolescente en donde se mostraría como dispara a quemarropa contra un hombre de 36 años. El joven sería juzgado como adulto.