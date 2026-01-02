¡Insólito! Ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar en Los Olivos

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de inseguridad ciudadana continúa incrementando en la capital. En el distrito de Los Olivos unos ladrones treparon los muros de una vivienda familiar para robar un PlayStation 5.

Ladrones roban PlayStation 5 en Los Olivos

A solo tres cuadras de la Municipalidad de Los Olivos, tres sujetos caminaban durante la madrugada con actitud sospechosa por un domicilio. Cuando de pronto se detienen, miran un espacio vacío en el inmueble y deciden que uno de ellos trepe para ingresar con ayuda de los restantes.

Así lo evidencian las imágenes resgistradas por las cámaras de seguridad de la zona. El asaltante se pone en el medio y se apoya en sus cómplices quienes lo elevan hasta el techo.

Cabe mencionar, que estos sujetos ya se encontraban desplazándose por esta urbanización aproximadamente 40 minutos antes de su accionar delictivo. Tras ello se percataron de su objetivo para cometer sus fechorías, pese a que el predio estaba resguardado.

Los hampones aprovecharon que se trataba de espacio pequeño de tan solo 50 centímetros. Fue por ahí en el que uno de los tipos ingresó al departamento para robar mientras el propietario se encontraba descansando.

De allí sustrajeron un PlayStation 5 que se encuentra valorizado en aproximadamente en 5 mil soles. Adicionalmente, robó dinero en efectivo y los mandos de la consola de videojuegos.

Minutos después, el sujeto que entró al inmueble comenzó a lanzar desde allí los ojetos de valor mientras que sus cómplices recibían dichos artículos y los ocultan raudamente. Luego de ello, a fin de no levantar sospechas se alejan de la casa.

La palabra del propietario de la vivienda

El propietario de la vivienda afectada se pronunció tras el robo asegurando que pese a tener un cerco, los delincuentes lo evadieron para cometer el asalto

"Por el medio del cerco han pasado, no lo han tocado y por el mismo lugar ellos se bajan (...) Me metí de frente al cuarto, ni siquiera he salido de la sala. Yo creo que ellos de repetente han escuchado algo y con las mismas se han quitado", manifestó a Latina Noticias.

El agraviado reveló que en la zona no hay presencia de Serenazgo, especialmente durante la noche. Mientras tanto, este caso ya se encuentra en manos de la Policía Nacional.

