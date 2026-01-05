Venezuela denuncia "violación flagrante" de carta de la ONU y exige liberación de Nicolás Maduro

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció ante el Consejo de Seguridad el ataque armado efectuado por el gobierno de Estados Unidos contra el territorio venezolano para lograr la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Violación flagrante" de la carta de la ONU

Moncada calificó la incursión militar estadounidense, del pasado 3 de enero, como un acto "carente de toda justificación jurídica" y a su vez enfatizó que esta fecha representa un punto de quiebre para la estabilidad del sistema internacional.

El diplomático venezolano, quien intervino este lunes 5 de enero durante la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aseguró que la captura del líder chavista y su esposa constituye una "violación flagrante" de la Carta de la ONU, así como el derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

Además, detalló el alcance de la operación militar norteamericana, la cual incluyó bombardeos masivos en diferentes zonas del país sudamericano. "El 3 de enero de 2026 marca una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela sino para el sistema internacional en su conjunto", refirió al hablar de la pérdida de vidas civiles y militares y la destrucción de infraestructura.

De acuerdo a su postura, el Gobierno de Estados Unidos habría violado el artículo 2, numeral 4, de la carta de la ONU, la cual estipula la prohibición del uso de la fuerza contra la independencia política de cualquier Estado y a su vez el deber de resolver las controversias por medios pacíficos.

#EnVivo



Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, calificó la incursión de EE. UU. del 3 de enero como una violación a la Carta de la ONU, los derechos humanos y la inmunidad del presidente Maduro



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/0EfSC2daso — Canal N (@canalN_) January 5, 2026

Exige liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

En otro momento de su comparecencia, Samuel Moncada reivindicó el respeto a la inmunidad de Nicolás Maduro Moros, así como su liberación y retorno, al igual que su esposa.

"Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela ", señaló en esta sesión de emergencia de las Naciones Unidas.

Es así como este lunes, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció ante el Consejo de Seguridad que la intervención militar de EE.UU. en el país caribeño para capturar a Madur y su esposa es "carente de toda justificación jurídica" y una "violación flagrante" de carta de la ONU.