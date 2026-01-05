ONU pide respetar "independencia política" de Venezuela tras captura de Maduro por Estados Unidos

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En la convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque aéreo de EE.UU. a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el Secretario General, António Guterres, exigió respeto a la "independencia política" del país caribeño.

ONU exige respeto al derecho internacional

Luego de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos "está a cargo de Venezuela", ahora sin su líder, Guterres exhortó a "respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados".

Así lo indicó mediante la subsecretaria general Rosemary DiCarlo, quien leyó las declaraciones donde también expresó su preocupación por la posible "intensificación de la inestabilidad interna" en Venezuela y su impacto en la región.

En ese sentido, la ONU instó a los funcionarios venezolanos a participar en un "diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos".

A su vez, pidió a los países vecinos y a la comunidad internacional "actuar con solidaridad, promoviendo la convivencia pacífica y apoyando iniciativas para encontrar una solución no violenta a la crisis".

Michael Waltz justificó ataque militar de EE.UU. a Venezuela ante la ONU.

EEUU niega guerra contra Venezuela y descarta invasión

Durante la sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos justificó la captura del ahora encarcelado líder chavista durante la madrugada del sábado 3 de enero, derivada de bombardeos aéreos en bases estratégicas de Caracas.

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, negó ante la organización internacional que EE.UU. haya iniciado una guerra contra Venezuela y descartó una invasión.

"No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país. Se trata de una operación policial para hacer cumplir la ley y respetar las acusaciones vigentes desde hace décadas", argumentó Waltz.

En otro momento, el diplomático cuestionó a la ONU por tratar a Maduro como un jefe de Estado democráticamente electo, pues aseguró que el operativo fue ejecutado contra "presidente entre comillas" y "narcoterrorista ilegítimo".

"Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de Estados Unidos, por desestabilizar el hemisferio occidental y responsable de haber reprimido de manera ilegítima al pueblo de Venezuela", sostuvo el embajador.

En esa línea, Waltz afirmó ante la OEA que existen "evidencias abrumadoras" de las acusaciones que le imputa EE.UU. a Maduro. Según anunció, las pruebas serán presentadas "de manera abierta" durante el proceso judicial que entrenfa Maduro y su esposa Cilia Flores.

"Más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, desestabilizando así a los países vecinos de la región y creando la mayor crisis de refugiados del mundo", señaló.

