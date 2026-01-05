Nicolás Maduro se declara inocente ante la justicia de EE.UU.: "Soy un hombre decente, el presidente de mi país"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nicolás Maduro compareció por primera vez ante la justicia de Estados Unidos luego de ser capturado por las fuerzas militares norteamericanas sobre la madrugada del último sábado 3 de enero. El dictador respondió firmemente y negó ser culpable de todos los cargos que se le imputan.

Según la agencia AP, luego que el juez Alvin Hellerstein de 92 años diera inicio a la audiencia, el líder chavista indicó ser inocente de cada una de las acusaciones y luego aseguró que continúa siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país", indicó Nicolás Maduro, de acuerdo a los medios internacionales.

Es importante precisar que Maduro Moros tiene como abogado defensor a Barry J. Pollack quien saltó a la fama años atrás por conseguir la liberación del creador del portal WikiLeaks, Julian Assange. También se conoció que el letrado no solicitó libertad bajo el pago de una fianza por lo que su defendido permanecerá recluido en Nueva York.

Fiscal de EE.UU destaca operativo en Venezuela

A solo horas de confirmarse la captura de Nicolás Maduro, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, conversó con la prensa brindando detalles no conocidos de este operativo. De acuerdo a sus declaraciones, este golpe se dio luego de meses de planeamiento donde incluso se construyó una réplica exacta de la residencia del dictador.

"Requirió meses de coordinación, planificación detallada y ejecución fluida entre múltiples componentes del gobierno federal", indico.

A su vez, la autoridad estadounidense precisó que la decisión de realizar una incursión militar en Caracas se tomó a raíz de las pruebas conseguidas contra Maduro acerca de sus vínculos con el narcotráfico. Según precisó, el mandatario lidera una organización criminal que durante años ha permitido el ingreso de estupefacientes y que le ha costado vidas a su país.

"La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso vinculado al tráfico de narcóticos a gran escala y delitos relacionados que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas que se ha cobrado vidas estadounidenses", agregó.

En resumen, Nicolás Maduro se declaró inocente luego de comparecer por primera vez ante la justicia de Estados Unidos. Pese a los múltiples cargos que pesan en su contra, el exmandatario aseguró ser un hombre decente y que continúa siendo el presidente de Venezuela.