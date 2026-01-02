RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
Bajo investigación

Crimen en Tumbes: Pescador fue asesinado a balazos y otras dos personas resultan heridas durante fiesta de Año Nuevo

En el asentamiento humano 2 de enero, en la región Tumbes, sujetos acabaron con la vida de un pescador y otras personas fueron heridas durante fiesta de Año Nuevo. La Policía investiga el móvil del crimen.

Pescador fue asesinado a balazos y otras dos personas resultan heridas en Año Nu
Pescador fue asesinado a balazos y otras dos personas resultan heridas en Año Nu (Foto: Composición Exitosa)

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 02/01/2026

Síguenos en Google News Google News

La violencia criminal sacudió la región Tumbes, luego que un hombre dedicado a la pesca fue asesinado a balazos por sicarios que irrumpieron una reunión entre amigos que celebraban el Año Nuevo. Su muerte fue fulminante y se encuentra en investigación.

Acaban con la vida de un pescador en Tumbes

En el marco de los festejos por la llegada del 2026, la madrugada del jueves 1 de enero, a las 2 y 32 de la mañana, un hombre identificado como Pedro Francisco Salvador Julcahuanca formaba parte de una reunión junto a amistades y se encontraban bebiendo licor, cuando de pronto fueron sorprendidos con la presencia de dos sujetos, en el asentamiento humano 2 de enero.

De acuerdo a las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona se observa el preciso instante en el que aparecen dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos abrió fuego hasta en 12 oportunidades a quemarropa contra Salvador Julcahuanca, quien vestía un polo blanco. La víctima recibió impactos de bala en la pierna y en la cabeza.

Tras los proyectiles efectuados, el resto de los presentes no lograron percatarse de este ataque debido a que todo haría indicar que estaban bajo los efectos del alcohol. Tan solo lograron escuchar el cuarto disparo consecutivo.

Vale mencionar que, el pescador falleció de manera instantánea. Además, el atentado dejó a un amigo del occiso y a una mujer, heridos por las balas. Frente a esta situación, un grupo de mujeres lograron huir despavoridas del lugar para salvaguardar sus vidas. Los agraviados fueron trasladados al Hospital Regioanl II-2 "JAMO" de Tumbes, donde permanecen bajo estricta vigilancia médica.

Adolescente de 16 años será juzgado como adulto tras asesinato de hombre en SJM
Lee también

Adolescente de 16 años será juzgado como adulto tras asesinato de hombre en SJM

Familiares de la víctima mortal exigen justicia

Posteriormente a ejecutar el hecho de sangre, los delincuentes huyeron raudamente con rumbo desconocido y según testigos estos actuaron con rapidez al asesinar al pescador tumbesino. Luego del heco, personal de la Policía Nacional y Serenazgo acudieron a la zona del crimen al ser alertados por los residentes.

Por su parte, los deudos de Pedro Salvador señalaron que él no había recibido previamente ni amenazas de muerte ni extorsiones. Por tal razón exigen justicia y una pronta identificación de los sicarios para esclarecer este hecho.

Crimen en Cercado de Lima: Acribillan de más de 10 balazos a repartidor de pedidos por delivery
Lee también

Crimen en Cercado de Lima: Acribillan de más de 10 balazos a repartidor de pedidos por delivery

Una celebración por Año Nuevo entre amigos, en el asentamiento humano 2 de enero, en la región Tumbes, resultó trágica luego que un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra un pescador recibiendo impactos en la cabeza y pierna falleciendo de manera instantánea. Además, otras dos personas resultaron heridas

Temas relacionados asentamiento humano crimen pescador Policía Nacional del Perú sicariato Tumbes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA