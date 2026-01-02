Crimen en Tumbes: Pescador fue asesinado a balazos y otras dos personas resultan heridas durante fiesta de Año Nuevo

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia criminal sacudió la región Tumbes, luego que un hombre dedicado a la pesca fue asesinado a balazos por sicarios que irrumpieron una reunión entre amigos que celebraban el Año Nuevo. Su muerte fue fulminante y se encuentra en investigación.

Acaban con la vida de un pescador en Tumbes

En el marco de los festejos por la llegada del 2026, la madrugada del jueves 1 de enero, a las 2 y 32 de la mañana, un hombre identificado como Pedro Francisco Salvador Julcahuanca formaba parte de una reunión junto a amistades y se encontraban bebiendo licor, cuando de pronto fueron sorprendidos con la presencia de dos sujetos, en el asentamiento humano 2 de enero.

De acuerdo a las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona se observa el preciso instante en el que aparecen dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos abrió fuego hasta en 12 oportunidades a quemarropa contra Salvador Julcahuanca, quien vestía un polo blanco. La víctima recibió impactos de bala en la pierna y en la cabeza.

Tras los proyectiles efectuados, el resto de los presentes no lograron percatarse de este ataque debido a que todo haría indicar que estaban bajo los efectos del alcohol. Tan solo lograron escuchar el cuarto disparo consecutivo.

Vale mencionar que, el pescador falleció de manera instantánea. Además, el atentado dejó a un amigo del occiso y a una mujer, heridos por las balas. Frente a esta situación, un grupo de mujeres lograron huir despavoridas del lugar para salvaguardar sus vidas. Los agraviados fueron trasladados al Hospital Regioanl II-2 "JAMO" de Tumbes, donde permanecen bajo estricta vigilancia médica.

Familiares de la víctima mortal exigen justicia

Posteriormente a ejecutar el hecho de sangre, los delincuentes huyeron raudamente con rumbo desconocido y según testigos estos actuaron con rapidez al asesinar al pescador tumbesino. Luego del heco, personal de la Policía Nacional y Serenazgo acudieron a la zona del crimen al ser alertados por los residentes.

Por su parte, los deudos de Pedro Salvador señalaron que él no había recibido previamente ni amenazas de muerte ni extorsiones. Por tal razón exigen justicia y una pronta identificación de los sicarios para esclarecer este hecho.

Una celebración por Año Nuevo entre amigos, en el asentamiento humano 2 de enero, en la región Tumbes, resultó trágica luego que un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra un pescador recibiendo impactos en la cabeza y pierna falleciendo de manera instantánea. Además, otras dos personas resultaron heridas