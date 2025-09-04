Terror en San Miguel: Hombre pierde la vida tras ataque de sicario en cruce de la avenida Faucett y Venezuela

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El sicariato y la extorsión siguen avanzando en nuestro país. Esta vez, un hombre perdió la vida en el límite de los distritos de San Miguel y Bellavista tras ser atacado a balazos por un sujeto en plena vía pública y en hora punta.

Hombre pierde la vida tras ataque de sicario

Eran las 7:23 de la mañana de este jueves 4 de septiembre cuando todo parecía transcurrir con total normalidad entre los cruces de las avenidas Faucett con Venezuela. De pronto, un sujeto vestido completamente de negro y portando una mascarilla en su rostro, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba transitando por esta zona.

La víctima intentó reaccionar por lo que cruzó la pista inmediatamente tratando de escapar de este brutal ataque. Sin embargo, el sicario lo siguió hasta lograr su cometido dejándolo tendido en el pavimento. Lamentablemente, este perdió la vida casi de inmediato, mientras que una mujer resultó herida a causa de una bala perdida.

De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú trasladaron a la mujer al hospital más cercano para que reciba atención médica de forma inmediata. Además, acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones de rigor para esclarecer este lamentable hecho.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Un hombre perdió la vida tras el ataque de un sicario en el cruce de la avenida Faucett y Venezuela, en el distrito de San Miguel. El hecho ocurrió a plena luz del día.



Se habría negado al pago de cupos

Según se pudo conocer, se encontraron un total de 11 casquillos de bala lo que marca la ferocidad del ataque. Además, este punto se encuentra muy cerca de un paradero de combis y otro de la empresa conocida como el Chosicano la cual conecta el Callao, Cercado de Lima y la zona este de la capital.

Por ello, las fuerzas del orden no descartan que el móvil de este asesinato se diera por que la víctima, identificada como Paul Michel Luna Coloma de 40 años, haya recibido amenazas previas por parte de extorsionadores.

"Nuestras cámaras han captado el preciso instante de como este asesino ingresa a la escena, arroja los disparos y fue ahí donde la víctima huye. Se acerca y le da un tiro de gracia. En las imágenes se puede apreciar como el policía de tránsito que se encontraba en esta intersección inicia la persecución", indicó a Exitosa el gerente de seguridad ciudadana de San Miguel, general en retiro, Carlos Tineo.

De esta manera, un jalador de combis fue brutalmente asesinado en San Miguel tras el ataque de un sicario en plena vía pública y en hora punta.