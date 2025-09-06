Son del Duke es víctima de ataque armado en SMP: Bus de la orquesta recibió cuatro impactos de bala

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La orquesta Son del Duke informó que fue víctima de un ataque armado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Según se conoció, sujetos dispararon en reiteradas ocasiones al bus de la mencionada agrupación musical. "Gracias a Dios, no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni heridos graves", detallaron.

Bus recibió cuatro impactos de bala

A través de su cuenta oficial de Facebook, la agrupación chiclayana emitió un comunicado en donde brindaron detalles sobre el ataque ocurrido en horas de la tarde de este sábado 6 de septiembre. Según precisaron, el hecho criminal ocurrió en San Martín de Porres.

"Con profundo pesar y una gran indignación, informamos al público, seguidores, colegas y amigos de la música que el bus oficial de nuestra orquesta Son del Duke ha sido víctima de un atentado esta tarde, recibiendo cuatro impactos de bala mientras el bus se encontraba estacionado en un hotel de San Martín de Porres (...)", se lee en la notificación publicada este sábado.

De tal modo, se conoció que el bus oficial de la orquesta se encontraba estacionado fuera de un hotel en San Martín de Porres, cuando de pronto, se llevó a cabo el atentado. De acuerdo a la información brindada en el comunicado, el vehículo recibió cuatro impactos de bala, lo que generó temor en los integrantes y vecinos que se encontraban por la zona.

No hubieron muertos ni heridos graves

Cabe mencionar que, no hubo pérdidas humanas ni heridos de gravedad tras el atentado; sin embargo, los integrantes de Son del Duke han quedado afectados emocionalmente ante este acto de violencia. "Es devastador para todos", señalaron.

Según informaron, desde la orquesta se tomó la decisión de suspender todas las presentaciones musicales, hasta nuevo aviso. Esta medida fue decidida con la finalidad de proteger la seguridad de cada integrante, desde el equipo técnico hasta los vocalistas principales.

#LOÚLTIMO Bus de la orquesta Son del Duke fue b4leado en San Martín de Porres. Menos mal los integrantes se encontraban adentro del hotel y andie resultó her1d0. Han suspendido todas sus actividades. https://t.co/GgiSt5BkXl pic.twitter.com/GE8ym5Fex3 — Roger García (@RogerAderly) September 6, 2025

Piden que ataque no quede impune

Además, detallaron que las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes en la zona de los hechos, por lo que, ratificaron su colaboración para aclarar los hechos y dar con la ubicación y captura de los responsables de este acto criminal.

"La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza, no podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada pro la violencia", expresaron, lamentando una vez más este hecho el cual denuncian para que no quede impune.

De esta manera, se conoció que el bus de la orquesta Son del Duke fue baleado por sujetos desconocidos en el distrito de SMP. Autoridades se encuentran en el lugar de los hechos realizando las diligencias de ley.