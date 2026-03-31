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San Martín de Porres: Vecinos viven atemorizados por grescas entre pandilleros que portan machetes y palos

Los vecinos de San Martín de Porres viven atemorizados por las constantes grescas que se suscitan entre pandilleros que portan machetes y palos. Entre ellos se encontrarían menores de edad.

Vecinos de SMP viven atemorizados por grescas entre pandilleros
Vecinos de SMP viven atemorizados por grescas entre pandilleros (Foto: Composición Exitosa)

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/03/2026

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Los vecinos de San Martín de Porres viven atemorizados por la presencia de pandillas que constantemente se enfrentan entre sí. Esta ola de violencia se suscita en las inmediaciones de un reconocido parque de la zona y entre los integrantes se encuentran menores de edad.

Grescas entre pandillas atemorizan a vecinos de SMP

De acuerdo a información recopilada por ATV Noticias, estos pandilleros, muchos de ellos menores de edad, llegan a bordo de automóviles hasta el parque Santa Fe y con machete y palos en mano comienzan a pelearse por los alrededores de este lugar.

Además, lanzan improperios y con una actitud conflictiva infunden el terror en las calles de la jurisdicción limeña. Y por si fuera poco sus grescas, como lo evidencian las cámaras de videovigilancia de la zona, se suelen suscitar tanto a plena luz del día como por las noches.

Sin embargo, lo más sorprendente es que la mayoría de estos agresores serían menores de 14 años, a quienes no les importa realizar actos vandálicos, vociferar, correr y oscilar palos y machetes como si fueran profesionales del hampa.

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Integrantes serían hijos y nietos de los vecinos

Esto se ha vuelto recurrente por lo que los vecinos, pese a vivir con temor por la presencia de estas personas, han levantado su voz de protesta y afirman encontrarse hartos de que el lugar en el que residen se convierta en escenario de este tipo de hechos de total violencia, hasta tal punto de portar arma de fuego recientemente en un feroz conflicto.

"Se enfrentan con palos, con piedras ya anoche fue lo último que empezaron con balas, a dispararse y todo. Vienen al parque, lo toman, se meten en los juegos y los destruyen. Cogen los palos que están allí y lo agarran como sus armas blancas y empiezan a pelearse", explicó una vecina.

Trascendió que la razón de este tipo de enfrentamientos corresponde a un tema de barrios e hinchaje debido a que mediante la red social Instagram estos se presentan bajo el nombre "Hormigas grone" y "Chaparral U Los Chukis".

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Por su parte, un residente reveló que entre las personas que habitan en la zona tienen conocimiento que hijos o nietos forman parte de estas pandillas, sin embargo, sostuvo que cuando se les confronta a sus familias estas consideran que los están difamando.

Una de ola de violencia se suscita en el parque Santa Fe, en el distrito limeño de San Martín de Porres, en el que los vecinos de la zona viven con temor debido a que pandilleros se pelean constantemente entre sí portando palos, machetes e inclusive en un reciente conflicto hubo la presencia de arma de fuego.

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