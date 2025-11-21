Feminicidio en Surco: Hombre acaba con la vida de su pareja tras fuerte discusión

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo crimen por parte de su pareja contra una mujer se suma a la cifra de feminicidios registradas en 2025. Esta vez, se registró en Surco, cuando un hombre le habría arrebatado la vida a su pareja luego de una fuerte discusión en su vivienda.

Feminicidio en Surco

La víctima fue identificada como Karla Tatiana Monzón Peña, de 29 años, quien, según información preliminar, se encontraba en un departamento ubicado en el jirón Antonio Raymondi, junto a Omar Xavier García Santa María, de 44 años.

Según la información del parte policial al que accedió Exitosa, el crimen se dio luego una fuerte discusión entre la pareja, lo que habría ocasionado que este hombre la apuñale en el pecho generando que la mujer pierda la vida instantáneamente.

Fueron los vecinos quienes alertaron de los sucedido a la Policía Nacional del Perú, pues revelaron que escucharon los fuertes gritos, producto de la pelea, cuando de pronto hubo mucho silencio. Los moradores interpretaron que el sujeto ya había acabado con la vida de la joven y lamentablemente, los agentes de la PNP de la comisarían de Sagitario confirmó lo sucedido al ingresar a la vivienda.

Mujer habría pedido apoyo de autoridades

La familia de la víctima llegó hasta el lugar de los hechos donde los efectivos policiales le confirmaron la terrible noticia, entre lágrimas una familiar de la fallecida fue consolada por un agente de serenazgo de Surco que se encontraba en el lugar.

Además, llegaron los peritos de criminalística, el representante del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer, para dar apoyo emocional los parientes. El hermano de Karla Monzón, Alexander Monzón tuvo fuertes palabras para el presunto asesino y afirmó que su hermana intentó pedir ayuda de las autoridades.

"Si me está escuchando: Que te pudras en la cárcel, nada más, de esto yo me voy a encargar con toda mi familia. (...) Como siempre las autoridades llegan último, no tienen una razón en si de apoyar a los feminicidios, como mi hermana. Mi hermana siempre buscó la ayuda, siempre había sido maltratada por él, siempre llegó a mi casa con moretones, maltratos psicológicos", detalló.

Según reveló Alexander, su hermana le aseguró que ella denunció las agresiones que habría vivido por esta persona con la que recurrentemente terminaba su relación pero la retomaban por presión de este.

El feminicidio de Karla Tatiana Monzón Peña, se suma a la alta cifra de asesinatos contra mujeres en un año que, según la Defensoría del Pueblo, se a advertido del incremento a comparación del 2024.