SMP: Salió a comprar y lo asesinan de cinco balazos en presunto ajuste de cuentas entre barristas

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un padre de familia fue asesinado a balazos la noche del último miércoles en el distrito de San Martín de Porres. La víctima, identificada como Jean Pierre Emilio Sánchez Villanueva, de 32 años, se dirigía a realizar unas compras cuando fue interceptada por sujetos armados en la cuadra cuatro de la avenida John F. Kennedy, en la urbanización Valdivieso. La Policía investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas vinculado a barristas.

Muere de 5 disparos en SMP

De acuerdo con testigos, Jean Pierre caminaba por la zona cuando dos motocicletas se acercaron repentinamente. Sin mediar palabra, los ocupantes abrieron fuego contra él en plena vía pública. El hombre intentó ponerse a salvo y escapar de los disparos, pero recibió cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, que le provocaron la muerte casi de manera instantánea.

Tras cometer el ataque, los sicarios huyeron rápidamente del lugar a bordo de las motocicletas. Vecinos y personas que se encontraban cerca corrieron para auxiliar a la víctima, mientras otros daban aviso a las autoridades. Sin embargo, cuando lograron acercarse, Jean Pierre ya no presentaba signos vitales.

Uno de los testigos relató los momentos de tensión que se vivieron tras el crimen. "Han venido un grupo de chicos que creo que eran de Alianza y comenzaron a mirar y empezaron a pedir ayuda. Entre todos lo han cargado y lo han puesto en la parte de atrás de la camioneta, pero el joven ya estaba fallecido. Hubo gente que empezó a tomarle foto y allí es cuando se dieron cuenta y dijeron que no filmen y ahí se fueron contra el Serenazgo, hubo una trifulca", relató.

🔴🔵 SMP: Salió a comprar y lo asesinan de cinco disparos en presunto ajuste de cuentas entre barristas.



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Las primeras hipótesis apuntan a que el asesinato estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas. La presencia de presuntos barristas en la escena y los incidentes registrados después del ataque forman parte de las diligencias que realizan los investigadores para esclarecer lo ocurrido.

La zona permanece acordonada por agentes de la Policía Nacional mientras peritos de Criminalística recogen evidencias. Además, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían ser clave para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas de este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia de San Martín de Porres.

Es así que, el asesinato de este padre de familia vuelve a poner en evidencia la violencia que afecta a diversos sectores de Lima. Mientras las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas vinculado a barristas, familiares y vecinos exigen justicia. Las imágenes de seguridad serán fundamentales para identificar a los responsables.