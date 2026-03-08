Combis de ruta San Genaro en Chorrillos suben pasajes ante alza de precios de combustibles

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El desabastecimiento de GNV que ha causado una alta demanda del GLP y gasolina continúa golpeando al bolsillo de la población. Esto se ve reflejado en la decisión de un grupo de transportistas de Chorrillos quienes anunciaron el aumento del pasaje por la problemática de combustibles.

Pasajes mas caros

Los conductores de la ruta San Genero que cubre desde la avenida San Juan hasta el paradero Pacífico de Villa, pasando por avenidas sumamente importantes para la población, han anunciado que desde este domingo 8 de marzo subirá el pasaje.

"Se comunica al público en general, que por motivo de los precios elevados del petróleo, se incrementará el costo del pasaje a partir del domingo 8 de marzo, hasta que se restablezcan los precios normales en los grifos. (...) Por el momento no se aceptará carnet de medio pasaje, ya que el Ministerio de Educación declaró clases remotas", informaron.

Con esta medida, el pasaje mínimo pasó de ser 1 sol a 1.50 y el máximo a pagar en la ruta vendría a ser de 3 soles, según el cuadro de precios de la ruta.

Tupac-Guardia Civil: S/1.50

Tupac - Andrómeda/seguro/Matelline: S/2.00

Tupac - San Genaro: S/3.00

San Genero - Huaylas/Matelline: S/1.50

San Genaro - Seguro/Guardia Civil: S/2.00

Pescadores-Seguro: S/1.50

Pescadores - San Pedro/Guardia Civil: S/2.00

Pescadores - Titanes/Cocharcas: S/2.50

Pescadores - Tacala/Tupac: S/3.00

Pescadores - Huaylas/Matelline: S/1.50

Comunicado

Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro

La Asociación de Transporte Terrestre de Carga anunció la convocatoria a un paro nacional para el jueves 12 de marzo del 2026, debido el alza en los combustibles que se registró la última semana.

Como ya lo habían anunciado diferentes gremios, finalmente se convocó a una paralización del servicio ante el desabastecimiento de GNV y alza en el precio de los combustibles alternativos que sufren los transportistas de carga pesada, quienes no han sido tomados en cuenta en las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Fue por ello que finalmente Anatec ha comunicado la medida de fuerza a través de un pronunciamientos dirigido a todos los transportistas y gremios del sector. El documento cuenta con lo logos de otras agrupaciones del sector que apoyarían la medida de fuerza.

Como se recuerda, gremios ya habían advertido de la medida, si es que no concretaban una reunión con el gobierno para solucionar el problema que también afecta al sector.

Es en medio de ello que, los conductores de las combis de la ruta San Genaro, en Chorrillos, han decidido subir el precio del pasaje por el alza de combustibles.