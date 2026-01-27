'El Monstruo': Equipo especial de la PNP y del Ministerio Público extraditarán mañana a Erick Moreno

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un equipo conformado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y fiscales viajaron rumbo a Paraguay para concretar el traslado a nuestro país de Erick Hernández Moreno, alias 'El Monstruo', quien es sindicado como el líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Comitiva peruana ya se encuentra en Paraguay

Mediante la Resolución N° 223-2026 -MP-FN de la Fiscalía de la Nación se autorizó el viaje de peritos del Ministerio Público a Paraguay, del 25 al 28 de enero. para llevar a cabo coordinaciones del proceso de extradición al Perú de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

Esta delegación peruana se encuentra integrada por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, una fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, así como un médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Una nave de la Dirección de Aviación Policial ya arribó a Paraguay con oficiales de la PNP a su vez se encuentra trabajando una comitiva autorizada por el Ministerio Público, liderada por el fiscal Elmer Chirre Castillo.

De acuertdo a Óscar Arriola, comandante general de la PNP, el retorno de Moreno Hernández iniciará este miércoles, 28 de enero, en el penal Tacumbú desde allí será derivado al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Después, aproximadamente a las 8 la mañana la Policía paraguaya estará haciendo entrega de este criminal a la comitiva peruana.

La aeronave aterrizará en la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, por la tarde del día mencionado. Ya en Lima, los desplazamientos serán estratégicos, pero de acuerdo a un informe de 24 horas se conoció que 'El Monstruo' saldrá por la avenida Faucett para realizar diversos trámites con la Policía Judicial y se prevé que llegaría a la Dirincri.

Efectivos de la Policía Nacional ya se encuentran en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde realizan las coordinaciones correspondientes para el proceso de extradición de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.



'El Monstruo' sería recluido en penal de Challapalca

Luego de conocerse que Erick Moreno, alias 'El Monstruo' será extraditado desde Paraguay durante esta semana, el general PNP Víctor Revoredo reveló que tras ello será recluido en el penal de Challapalca.

El alto mando de la Policía calificó tajantemente a este tipo como una persona que "traicionó al Perú" debido a los actos criminales que recaen en su contra arrebatando la vida de muchos connacionales.

"Estoy seguro que el Perú lo recibe con desprecio porque este irrecuperable traicionó a la rojo y blanca. No tiene espacio, irá directamente al penal Challapalca", aseveró el general PNP en conversación con Latina Noticias.

Es así como se conoció que una comitiva peruana ya se encuentra en Paraguay para llevar a cabo la extradición a nuestro país de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.