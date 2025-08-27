Administrador de Alianza rechaza declaraciones de Jean Ferrari contra Barcos: "Hernán es un caballero"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La principal autoridad de Alianza Lima, Fernando Cabada, recientemente se pronunció sobre lo que dejó el cruce verbal entre Hernán Barcos y Alex Valera en el último clásico entre Universitario y Alianza Lima. Posterior a ello, Jean Ferrari, director general de la FPF, también se manifestó lo sucedido apuntando contra el 'Pirata'.

Durante una rueda prensa realizada en Videna el pasado lunes, al ahora segundo al mando dentro de la FPF aseguró que el delantero íntimo se había equivocado al comentar ante la prensa lo que fue su encuentro verbal con el atacante donde lo acusó de haberse negado a acudir a la Selección Peruana.

Administrador de Alianza Lima arremete contra Jean Ferrari

Por ello, Fernando Cabada expresó su incomodidad por esta situación asegurando que la trayectoria de Hernán Barcos lo avala frente a una situación como la que se dio con Alex Valera.

"Con todo respeto a su trayectoria profesional, creo que se equivoca y se equivoca de muy mala manera. Barcos es un jugador reconocido como caballero dentro y fuera de la cancha en cualquier club en el que haya estado. No conozco una sola persona expresándose mal de Barcos", comentó a El Comercio.

Seguidamente, el administrador de Alianza Lima aseguró que el 'Pirata', pese a haber nacido en Argentina, ya cuenta con la nacionalidad peruana y, sin importar ello, merece el respeto que cualquier otro jugador peruano lo tiene.

¡𝑳𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒔!



En Alianza Lima somos todos una familia. 💙



📹: @dt_elcomercio pic.twitter.com/kjUbyYGunT — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 27, 2025

"Otro error de Ferrari es que Barcos es peruano. Tiene un DNI tan válido como el del mismo señor Ferrari o como el del Papa. Es un jugador peruano y está inscrito en la FPF. Además, todo jugador que esté inscrito, sin importar su país se origen, merece el mismo respeto todos por igual", añadió.

Lo acusa de discriminación

Otro delicado punto que tocó al actual mandamás blanquiazul fue el hecho de que Ferrari Chiabra habría incurrido en el delito de xenofobia, algo que está estrictamente prohibido dentro de FIFA, Conmebol y la FIFA.

"Cualquier diferenciación que se hace por razones de credo, raza o lo que sea, se llama discriminación. Y cuando esta se da por nacionalidad es xenofobia. La misma FIFA y Conmebol vienen luchado de manera sólida contra la xenofobia, entonces, ¿Cómo un empleado de la FPF podría incurrir en una conducta de ese tipo y de esa magnitud?", finalizó.

De esta manera, el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, criticó duramente a Jean Ferrari tras sus recientes declaraciones contra Hernán Barcos.