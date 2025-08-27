Waldir Sáenz se metió en la polémica entre Barcos y Valera: "Me da gracia cuando intentan compararlos"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo actor apareció entre la discusión que protagonizaron Hernán Barcos y Álex Valera. Ahora fue el turno de Waldir Sáenz, el histórico goleador de Alianza Lima quien salió en frente a defender al 'Pirata', que acusó al delantero de Universitario de Deportes de faltarle el respeto.

Sin comparación entre ambos

En conversación con Radio Ovación, el ídolo blanquiazul, existen diferencias grandes entre ambos. La trayectoria de Barcos lo llevó al viejo continente y una breve etapa en la selección 'albiceleste'. Por tal motivo, considera que no hay cómo medirlos, por la corta carrera que ha tenido el '9' de la entidad 'crema'.

"Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos. No hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección", indicó.

Waldir Sáenz: "Defiendo y respaldo a Hernán (Barcos) al 200 por ciento"https://t.co/FJ14rKW1xE pic.twitter.com/AK3fFCeiuH — Ovacion.pe (@ovacionweb) August 27, 2025

Tras el partido entre Universitario y Alianza Lima en el estadio Monumental, Hernán Barcos respondió a la prensa sobre lo que discutió con Valera y porqué le puso los calificativos que pudieron ser leídos en pantallas. Según el 'Pirata', él le faltó el respeto y no representa bien al Perú al negarse a acudir a la convocatoria.

Respaldo a Hernán Barcos

El exjugador mostró su respaldo a la actitud que tuvo el actual '9' blanquiazul. Desde su perspectiva, su reacción fue provocado por la actitud del atacante nacional, en el cruce verbal que tuvieron durante el último Clásico.

"Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero. demás, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie", expresó Sáenz.

Sobre el actual director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, también tuvo algo que decir. Cabe recordar que el directivo tomó postura a favor de Valera.

"Mira, Ferrari habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera, manifestó.

De esta forma, Waldir Sáenz se metió en la polémica por el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera. Para el histórico jugador de Alianza Lima, no existe comparación entre ambos jugadores.