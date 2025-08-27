RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Defiende al aliancista

Waldir Sáenz se metió en la polémica entre Barcos y Valera: "Me da gracia cuando intentan compararlos"

El goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz, sacó cara por Hernán Barcos. Tras la discusión que sostuvo con Álex Valera en el Clásico, el exfutbolista indicó que no hay punto de comparación entre ambos.

Waldir Sáenz opinó sobre discusión de Barcos y Valera.
Waldir Sáenz opinó sobre discusión de Barcos y Valera. (Composición Exitosa)

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo actor apareció entre la discusión que protagonizaron Hernán Barcos y Álex Valera. Ahora fue el turno de Waldir Sáenz, el histórico goleador de Alianza Lima quien salió en frente a defender al 'Pirata', que acusó al delantero de Universitario de Deportes de faltarle el respeto.

Sin comparación entre ambos

En conversación con Radio Ovación, el ídolo blanquiazul, existen diferencias grandes entre ambos. La trayectoria de Barcos lo llevó al viejo continente y una breve etapa en la selección 'albiceleste'. Por tal motivo, considera que no hay cómo medirlos, por la corta carrera que ha tenido el '9' de la entidad 'crema'.

"Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos. No hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección", indicó.

Tras el partido entre Universitario y Alianza Lima en el estadio Monumental, Hernán Barcos respondió a la prensa sobre lo que discutió con Valera y porqué le puso los calificativos que pudieron ser leídos en pantallas. Según el 'Pirata', él le faltó el respeto y no representa bien al Perú al negarse a acudir a la convocatoria.

Hernán Barcos envía potente dardo tras polémica con Alex Valera: "Para cada acción hay una reacción"
Lee también

Hernán Barcos envía potente dardo tras polémica con Alex Valera: "Para cada acción hay una reacción"

Respaldo a Hernán Barcos

El exjugador mostró su respaldo a la actitud que tuvo el actual '9' blanquiazul. Desde su perspectiva, su reacción fue provocado por la actitud del atacante nacional, en el cruce verbal que tuvieron durante el último Clásico.

"Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero. demás, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie", expresó Sáenz.

Sobre el actual director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, también tuvo algo que decir. Cabe recordar que el directivo tomó postura a favor de Valera.

Alianza Lima: Filtran posible decisión de Conmebol tras incidentes entre Independiente y U. de Chile
Lee también

Alianza Lima: Filtran posible decisión de Conmebol tras incidentes entre Independiente y U. de Chile

"Mira, Ferrari habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera, manifestó.

De esta forma, Waldir Sáenz se metió en la polémica por el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera. Para el histórico jugador de Alianza Lima, no existe comparación entre ambos jugadores.

Temas relacionados Alex Valera Alianza Lima Club Universitario de Deportes Hernán Barcos Waldir Sáenz

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA