Elecciones Generales 2026: Juntos por el Perú denuncia presunto intento fraude electoral

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El clima político post-electoral en el país alcanza un nuevo punto de tensión. El partido político Juntos por el Perú ha emitido una convocatoria oficial de prensa para fijar una postura firme respecto al escrutinio de votos.

Comunicado emitido por el partido

Según el documento difundido, la agrupación busca "denunciar el intento de fraude electoral por parte de la Derecha peruana", un señalamiento que promete sacudir el panorama institucional en las próximas horas.

La dirigencia del partido ha subrayado que no cederán ante presiones externas que busquen alterar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el pasado domingo. En el texto, la organización enfatiza su compromiso democrático con la siguiente declaración: "Defenderemos el voto democrático y popular en todas la instancias". Esta postura sugiere una estrategia que podría incluir apelaciones legales y movilización social si los resultados finales no son transparentes a su criterio.

El partido ha citado a los periodistas y corresponsales este martes 14 de abril a las 5:00 p.m. El punto de encuentro será en Jr. Tarma 361, Cercado de Lima (altura de la cuadra 2 de la avenida Guzmán Blanco). La coordinación del evento está a cargo de Yasser Gómez, quien brindará los pormenores de las acciones legales que tomará la agrupación.

Piero Corvetto afirma que "no hubo fraude"

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, llegó hoy a la sede del Congreso para responder por las graves incidencias ocurridas durante los comicios del último domingo. A su entrada, el funcionario abordó a los medios de comunicación para intentar calmar la crisis política actual, donde aseguró tajantemente que no existió ningún tipo de fraude electoral a pesar de los retrasos.

Según Corvetto, los problemas logísticos se debieron exclusivamente a fallas de la empresa de transportes, deslindando de esta manera cualquier responsabilidad directa de su institución en la falta de entrega de las ánforas y las cédulas.

Durante su presentación inicial, el funcionario insistió en que el proceso de conteo de votos es totalmente transparente y seguro para la democracia. Él manifestó que "no hubo fraude" y que los incidentes técnicos fueron casos aislados que ya están bajo investigación administrativa, intentando minimizar el impacto de las denuncias penales que pesan sobre su gestión por la demora en la jornada.

A la espera de pruebas concretas durante la conferencia, la institucionalidad de los organismos electorales se pone a prueba una vez más, mientras la ciudadanía aguarda un desenlace que garantice la paz social y el respeto estricto a la voluntad popular.