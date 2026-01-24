Alan Cantero se quiebra tras intercambiar camiseta con Lionel Messi: "Estoy cumpliendo un sueño"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima dejó atrás la semana complicada que vivió tras golear por 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi en la Tarde Blanquiazul 2026. Pero a pesar de que la fiesta se dio durante los 90 minutos, un momento especial se vivió al finalizar el encuentro protagonizado por Alan Cantero y la 'Pulga'.

Alan Cantero se quiebra tras intercambiar camiseta con Lionel Messi

El atacante del elenco victoriano se acercó al astro argentino tras el pitazo final pudiendo darle un cálido abrazo, dialogar brevemente y luego quedarse con su camiseta. Tras ello, el delantero fue abordado por el reportero de Latina para conocer detalles de este momento que quedará como un bello recuerdo para toda su vida.

En primer lugar, Alan Cantero aseguró que Lionel Messi es su ídolo desde pequeño ya que verlo a él lo inspiró a jugar fútbol profesionalmente. Por ello, señaló estar cumpliendo un sueño por lo que estuvo muy cerca de llegar a las lágrimas.

"Se la pedí antes. Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy y para mi es un orgullo pedirle la camiseta, estoy muy emocionado de verdad. Es una locura lo que genera y la verdad hoy estoy cumpliendo el sueño y el esfuerzo de la familia que hoy está acá", indicó.

Seguidamente, Cantero reveló estar sorprendido con la humildad del campeón del mundo con Argentina ya que a penas se acercó a saludarlo mostró una predisposición impensada. Incluso, con el resto de jugadores de Alianza Lima también se comportó con mucha amabilidad.

"Cuando terminó el partido lo saludé porque es algo que anhelaba tanto tenía una felicidad inmensa cuando lo pudo saludar y para mi es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha y se nota la humildad que tiene ya que está predispuesto para todos los chicos", añadió.

La tendrá guardada para siempre

Para culminar, el futbolista victoriano no tuvo problemas en confesar que la indumentaria de su compatriota la guardará en un lugar más que especial al tratarse de uno de los jugadores más grandes de toda la historia.

"Es un fenómeno, es mi ídolo e ídolo de todos. Esta camiseta la voy a tener guardada para siempre, pero me quedo con al abrazo que le di que para mi eso no tiene precio. No lo puedo creer, si lo hubiera pensado antes no se me pasaba por la cabeza que iba a vivir este momento ahora", finalizó.

En resumen, Alan Cantero se quebró tras intercambiar camiseta con Lionel Messi luego de la victoria de Alianza Lima ante Inter de Miami de Lionel Messi.