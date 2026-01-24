Pablo Guede ROMPE SU SILENCIO y se pronuncia sobre denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco: "Me duele"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de una semana complicada para la interna de Alianza Lima por la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, el entrenador del cuadro blanquiazul, Pablo Guede, rompió su silencio y se pronunció al respecto.

Pablo Guede rompe su silencio

Este sábado 24 de enero se llevó a cabo la 'Tarde Blanquiazul' en el que Alianza Lima le dio una alegría a su hinchada al golear 3 a 0 al Inter de Miami. Paolo Guerrero anotó un doblete y el tercer gol vino de los pies de Luis Ramos.

Posteriormente, el entrenador Pablo Guede brindó una conferencia de prensa en la que más allá de lo futbolístico, la prensa aprovechó para consultarle cuál era su postura sobre la denuncia por presunto abuso sexual que una joven argentina de 22 años hizo pública contra Zambrano, Peña y Trauco.

"Creo que están dolidos los chicos, a mí me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy, el partido tenía que ser una fiesta", manifestó el estratega argentino.

Alianza Lima golea 3-0 a Inter de Miami

En una 'Tarde Blanquiazul' que prometía ser una algarabía en el pueblo íntimo, no fue del todo así debido a que esta semana estuvo marcada por la denuncia por presunto abuso sexual contra tres de sus futbolistas: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

La desazón causada por este tema se vio reflejada en la poca asistencia al estadio Alejandro Villanueva 'Matute', sin embargo, aquellos fanáticos que se hicieron presentes sí disfrutaron de una tarde llena de goles para su club y en contraposición, una para el olvido del equipo de Lionel Messi.

El primer grito de gol nació de un tiro de esquina de Cristian Carbajal, el balón quedó vivo en el área luego de un despeje corto, Eryc Castillo reaccionó rápido para asistir a Gentile, cuyo remate provocó un rebote del portero que Paolo Guerrero aprovechó con un cabezazo letal para el 1-0 a los 28 minutos.

El mismo 'Depredador' a los 32' definió de primera tras recibir un pase de Eryc Castillo en el corazón del área. Finalmente, Luis Ramos selló la goleada en el minuto 73.

