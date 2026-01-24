'Pol Deportes' ROMPE EN LLANTO tras conocer en vivo a Lionel Messi y firmarle camiseta de Inter de Miami

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El joven narrador Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', cumplió el sueño de conocer en vivo y en directo a nada más y nada menos que a Lionel Messi, en la previa del partido entre Inter de Miami y Alianza Lima en lo que será la 'Noche Blanquiazul'. El adolescente no aguantó la emoción y rompió en llanto.

Cumple su sueño de conocer a Messi

La llegada del astro argentino del fútbol ha causado algarabía en sus fanáticos peruanos en el marco del encuentro entre el equipo íntimo y la escuadra norteamericana.

Es así que durante la tarde de este, sábado 24 de enero, el plantel de Inter de Miami llegó al estadio Alejandro Villanueva 'Matute' y como era de esperarse, el capitán de la selección argentina fue el más ovacionado.

Tras descender del bus que lo desplazó hasta el recinto deportivo blanquiazul, tuvo un emotivo momento con uno de sus fanáticos confesos: el narrador deportivo Cliver Huamán, popularmente conocido como 'Pol Deportes'.

El joven que ganó mayor fama por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 en la cima de un cerro le mostró la camiseta del Inter de Miami y el amigo del jugador uruguayo Luis Suárez se detuvo y accedió de manera muy amable a estampar su firma en la indumentaria.

Tras el gesto de Messi, 'Pol Deportes' no pudo contener la emoción que embargaba dicho hecho y rompió en llanto agradeciendo al crack del deporte rey.

"Gracias, Leo, por este momento muy especial para mí. Gracias, Inter Miami, por este sueño que me están dando. Gracias, amigos de Latina Deportes", manifestó el nacido en Andahuaylas.

Embajador del Alianza Lima vs. Inter de Miami

Durante una transmisión en vivo en TikTok, el conductor de televisión Santi Lesmes sorprendió a 'Pol Deportes' al revelarle que desde Miami habían pedido conocerlo, aún con asombro Cliver Huamán no podía creer lo que estaba escuchando.

Además, la figura de Latina Televisión sostuvo que el joven formará parte de una agenda organizada por Inter de Miami que inició desde muy temprano, a las 8 y 30 de la mañana, siendo una especie de embajador.

Como vemos, un emotivo momento ocurrió en las inmediaciones del estadio 'Matute' en donde el joven peruano 'Pol Deportes' cumplió el sueño de conocer en vivo a Lionel Messi y que le firme una camiseta del Inter de Miami, el narrador deportivo no aguantó la emoción y rompió en llanto.