Con doblete de Paolo Guerrero: Alianza Lima goleó 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi en la Tarde Blanquiazul

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima dejó atrás la semana polémica que vivió tras golear por 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi en la Tarde Blanquiazul 2026. Los íntimos se llevaron esta importante victoria gracias al doblete de Paolo Guerrero y al tanto de Luis Ramos.

Primer tiempo arrollador

Pablo Guede mandó a casi el mismo equipo que venció a Colo Colo en el último partido de la Serie Río de la Plata salvo por la ausencia de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco quienes fueron separados. Tras el pitazo inicial, los blanquiazules adelantaron líneas y de inmediato fueron en búsqueda del primer tanto.

La supremacía del elenco victoriano se hizo sentir desde los primeros minutos del cotejo ya que Eryc Castillo, Gentille y el propio Jairo Vélez tuvieron chaces claras para abrir el marcador con jugadas claras. Fue recién al minuto 29 que llegó la anotación de Paolo Guerrero quien casó un rebote dentro del área chica y no perdonó tras un buen cabezazo.

¡𝐏𝐀𝐎𝐋𝐎 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐎 𝐀𝐍𝐎𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐀𝐌𝐈! 9️⃣⚽️



Paolo Guerrero, con 42 años, se posiciona como el distinto en la Noche Blanquiazul 2026 al asestarle un doblete al Inter Miami, en Matute. 💙🤍pic.twitter.com/XC4OPQIyFh — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) January 24, 2026

Los dirigidos por Javier Mascherano intentaron reaccionar, pero el nivel mostrado por Alianza Lima no los dejaba salir del asedio. Solo 5 minutos después, el 'Depredador' volvió a demostrar su cuota goleadora con un potente remate tras asistencia desde la banda izquierda por parte de Eryc Castillo.

Con 42 años Paolo Guerrero le mete doblete a Inter de Miami. Que calidad del 9 de Alianza Lima 💙😍



pic.twitter.com/JCU1nFindV — ʀɪᴠᴇʟɪ (@River_1901S) January 24, 2026

Cambios en la segunda parte

Con la ventaja parcial, Pablo Guede ordenó dos cambios para refrescar la zona de ataque. Federico Girotti y Luis Ramos pisaron el campo de juego de Matute en busca de aumentar el marcador. Por su parte, el Inter de Miami adelantó las líneas en el arranque de la segunda parte tratando de descontar y volver a meterse en partido.

Incluso, Lionel Messi estuvo cerca de convertir con un remate desde fuera del área que pasó pegadita al palo derecho de Guillermo Viscarra. Sin embargo, el equipo fundado por David Beckham dejaba espacios en la zona defensiva los cuales fueron bien aprovechados por los victorianos.

🚨⚽️GOOOOOOOOOL DE ALIANZA LIMA, GOL DE LUIS RAMOS CON ASISTENCIA DE GIROTTI.



Alianza Lima 3 - Inter de Miami 0 pic.twitter.com/IDDDBroQcF — AzvL (@AzvLForever) January 24, 2026

Los ingresos de Alan Cantero, Alessandro Burlamaqui y Kevin Quevedo también fueron claves para darle mayor profundidad a los locales. Precisamente, Cantero arrancó una contra letal tocando con Federico Girotti. Este se avanzó varios metros hasta dejar a Luis Ramos solo contra el portero rival para definir a placer decretando el tercero del partido.

En resumen, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi en lo que fue la Tarde Blanquiazul 2026. Los victorianos logran este triunfo tras una semana complicada.