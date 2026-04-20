Alex Valera descarta crisis en la 'U', pero reconoce: "No estamos consiguiendo los resultados que queremos"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por el momento más complicado en lo que va de la temporada luego de sumar dos derrotas consecutivas en la Copa Libertadores y en la Liga 1. Esto ha generado que la directiva tome la decisión de echar a Javier Rabanal luego de los malos resultados, especialmente tras las caídas ante Coquimbo Unido y Melgar en Arequipa.

No hay crisis, pero reconoce mal momento

Precisamente, tras volver a Lima desde el sur del país, diversos jugadores conversaron con la prensa al interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Uno de ellos fue Alex Valera quien también ha sido señalado por los hinchas por su bajo rendimiento en los últimos encuentros.

En primer lugar, el atacante aseguró que el Torneo Apertura aún no se ha perdido a pesar de haber quedado a ocho puntos de Alianza Lima y Chankas. A su vez, comentó que conversó en las últimas horas con Javier Rabanal y los rumores que confirman su salida del cargo de entrenador merengue.

"Tenemos que enfocarnos en lo que viene, aún falta y debemos sumar todos los puntos posibles. Está bien, siempre converso con él. Todos estamos tristes y molestos, es normal después de una derrota", indicó.

"Los culpables somos nosotros. Seguir trabajando y hacer meaculpa de lo que estamos haciendo mal. No creo que sea crisis pero si estamos sacando malos resultados. Eso lo sabrán los dirigentes"



Alex Valera, jugador de Universitario



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Seguidamente, el futbolista de la Selección Peruana aseguró que todo el plantel de Universitario debe hacer una autocrítica por el momento que atraviesa a nivel local e internacional. Sin embargo, rechazó que se encuentren en una crisis deportiva, pero también aclaró que los resultados no se están dando como lo esperaban.

"Debemos seguir trabajando, hacer mea culpa de lo que estamos haciendo mal, ser autocríticos y mejorar. No considero que estemos en crisis, pero sí es cierto que no estamos consiguiendo los resultados que queremos", añadió.

Javier Rabanal no va más en Universitario

Sobre la mañana de este lunes 20 de abril y tras el regreso del primer equipo de Arequipa, se conoció que Javier Rabanal no va más en el cargo de director técnico de Universitario. El DT español no alcanzó los objetivos planteados por lo que su ciclo en tienda crema terminó anticipadamente.

"Javier Rabanal no continuará como técnico de Universitario de Deportes. La decisión ya está tomada y solo resta la oficialización. Jorge Araujo asumirá nuevamente el banquillo de la 'U' de manera interina", indicó Enrique Vega en redes sociales.

En resumen, Alex Valera, atacante de Universitario, reconoció el mal momento del equipo crema, pero descartó que se trate de una crisis futbolística.