Universitario sufre derrota ante Melgar, pero Javier Rabanal insiste en que "pueden campeonar"

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Universitario de Deportes por 2-1 ante Melgar en el estadio de la UNSA dejó al cuadro crema prácticamente sin opciones de pelear el Torneo Apertura 2026. Pese al resultado adverso, el entrenador Javier Rabanal aseguró en conferencia de prensa que su equipo "juega bien" y que mantiene la convicción de que pueden salir campeones a final de temporada.

El técnico español reconoció que los primeros cinco minutos fueron determinantes, lapso en el cual el club arequipeño logró anotar 2 goles, asegurando el marcador desde el inicio del partido.

"Bueno, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que los primeros cinco minutos nos han lastrado para todo el partido. En los dos primeros ataques nos han hecho dos goles, creo que cuatro minutos y eso es lo que nos ha complicado bastante más el resultado, ¿no? De resto no se me ocurren muchas más razones por las que perder hoy aquí".

Rabanal destacó que, tras el golpe inicial, Universitario reaccionó con carácter y generó ocasiones claras, pero no logró concretar en la segunda parte.

También hubo una ocasión, a los 16 minutos del encuentro, donde Williams Riveros fue objeto de un ataque en el área por la defensa de Melgar, pero el árbitro, en una decisión polémica, sancionó un fuera de juego tras revisar el VAR, ocasión perdida para el cuadro merengue de poder empatar.

"Si cojo el global del partido creo que el resultado no es justo sin tampoco querer decir que merecimos ganar aquí", afirmó.

"Podemos lograr el tetra"

El estratega también se refirió a las críticas de la hinchada, la cual espera resultados a corto plazo para los próximos encuentros, pidiendo que confíen en la estrategia que propone e insistiendo en que el plantel incluso está en condiciones de campeonar.

"En 2023 también perdimos el Apertura y terminamos ganando el título. Estoy convencido de que jugando como hoy, podemos lograr el tetra".

"Hemos generado más situaciones de área que ellos. El resultado no es justo. Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura. El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura, estoy convencido que jugando al futbol como hoy, podemos campeonar"... pic.twitter.com/0G7aI0wg9q — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 20, 2026

Racha negativa

La derrota frente a Melgar se suma a una serie de malos resultados para Universitario, siendo este su tercer encuentro consecutivo donde no alcanzó la victoria tras otros tres encuentros con resultados similares hasta el partido frente Alianza Lima donde pudo ganar 1-0 el pasado 4 de abril.

7 de abril: Empató 0-0 frente a Deportes Tolima (Copa Libertadores)

Empató 0-0 frente a (Copa Libertadores) 14 de abril: Perdió 0-2 ante Coquimbo Unido (Copa Libertadores)

Perdió 0-2 ante (Copa Libertadores) 19 de abril: Perdió 2-1 contra Melgar (Apertura - Liga 1)

El discurso de Rabanal busca transmitir calma y confianza, pero la realidad muestra un equipo que atraviesa una racha negativa y que ha perdido terreno en el Apertura. Con partidos clave por delante ante Garcilaso y Alianza Atlético, Universitario necesita resultados inmediatos para sostener la ilusión de sus hinchas y respaldar las palabras de su entrenador.