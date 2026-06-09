Mano Menezes tras dura derrota ante España: "Hay que tener grandeza para enfrentar a equipos así"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana no pudo ante el poderío de España y cayó derrotado por 3-1 en un amistoso internacional disputado en Puebla. El combinado patrio mostró una fragilidad defensiva preocupante y poca atención frente a la intensidad de los europeos que por ratos encontraron gran facilidad para llevarse la victoria.

Conclusiones positivas pese a derrota

Luego del pitazo final, el entrenador Mano Menezes brindó la acostumbrada conferencia de prensa donde dejó más de un firmado. En primer lugar, el nacido en Brasil señaló que sus dirigidos tuvieron la chance de hacerle frente a un rival de primer nivel y que eso servirá para el futuro ya que dejó en claro que estarán preparados cuando les toque afrontar partidos oficiales.

"Cuando el equipo intentó jugar creó oportunidades, hay que tener grandeza para enfrentar a equipos así de fuertes y creo que la mostramos. Estamos logrando lo que queremos, estamos trabajando con jugadores jóvenes en este proceso. Cuando llegue la hora de competir oficialmente vamos a estar preparados", indicó.

Posteriormente, el DT de la Bicolor aseguró que continúan observando de la mejor manera a todos sus jugadores y que este encuentro ante España lo ayudó a darse cuenta de quienes respondieron a la altura a un cotejo de este nivel.

"Tenemos que aprovechar cada oportunidad para afirmar ideas. Para entender que esos jugadores son jugadores que podemos contar para el grupo que estamos formando"



Mano Menezes, DT selección peruana 🇵🇪



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"Tenemos que aprovechar cada oportunidad para dar un paso al frente, para afirmar ideas y ver con qué jugadores podemos contar. Ya tenemos algunos y vemos que se han desenvuelto bien en un grado de dificultad como el de hoy", añadió.

Confirmó próximos amistosos

Por otro lado, Mano Menezes dio a conocer que la FPF ya tiene casi confirmados una serie de amistosos para la Selección Peruana para continuar con esta etapa de preparación. Según precisó, se disputará un partido en los Estados Unidos y otro en el Perú, específicamente en una ciudad de altura pensando en el plan que buscan implementar de cara a las próximas Eliminatorias.

Seguidamente, el estratega nacido en Brasil señaló que también se preparan partidos ante rivales asiáticos como Japón y Corea sobre los últimos meses del año.

"Tenemos dos amistosos definidos, estamos viendo uno en Estados Unidos y otro en casa, donde los jugadores deben también conocer lo que es jugar en altura. Luego estamos viendo unos partidos con Corea y Japón", añadió.

En resumen, Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, sacó conclusiones positivas a pesar de la dura derrota ante España por 3-1 jugado en Puebla.