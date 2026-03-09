Luto en el fútbol europeo: Futbolista de apenas 15 años falleció tras desplomarse en pleno partido

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol del Viejo Continente se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de una jugadora de apenas 15 años que se desplomó en el campo de juego cuando se encontra disputando un partido.

Muerte de joven futbolista enluta Europa

De acuerdo al reconocido medio inglés, The Guardian, la futbolista Amelia Aplin, una jugadora de la academia del club Oxford United, falleció el reciente sábado 7 de marzo tras ser víctima de un colapso durante un partido juvenil contra el Fulham.

El trágico incidente tuvo lugar en el centro de entrenamiento Horspath del equipo en el que limitaba. Si bien no se ha conocido las causas de su repentino deceso, en Inglaterra se habla de un problema cardiovascular.

Por su parte, la escuadra inglesa confirmó oficialmente la noticia ayer domingo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales expresan un sentido mensaje dirigido a los deudos de la deportista adolescente.

"Todos los miembros del Oxford United expresamos nuestro más sincero pésame y nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, las compañeras de equipo y los entrenadores de Amelia", se lee en un inicio.

Además, el cuadro inglés reveló que apoyarán a la familia de Aplin y a todos los afectados por su partida y exhortó al respeto en estos momentos difíciles, además de extender su agradecimiento al personal de salud que estuvo presente durante la emergencia.

"Queremos dejar contancia de nuestro agradecimiento por los esfuerzos del personal médico del Oxford United y del Fulham Football Club, así como de los servicios de emergencia. El club ofrecerá apoyo a la familia de Amelia, a los jugadores, a los entrenadores y al personal afectados por este trágico suceso. Pedimos que se respete la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles", indicó el equipo en su pronunciamiento.

Recibió homenaje por parte de la Asociación de Fútbol y partido se aplazó

Por su parte, la Asociación de Fútbol de Inglaterra publicó un homenaje tras darse a conocer la lamentable noticia. En diálogo con la prensa local, un portavoz de la institución expresó: "Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Amelia".

Además, el Oxford anunció el domingo que se posponía su cotejo de la tercera división femenina contra el Reald Bedford. Vale indicar que, actualmente ocupa el cuarto puesto de la FA Womens National League Southern Premier Division.

