Partidos de hoy, lunes 9 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

Luego de un fin de semana lleno de emociones, el fútbol continúa en diversos rincones del mundo con partidos que paralizarán a los hinchas. Por ejemplo, en el balompié peruano dos encuentros se llevarán a cabo: uno en la altura del Cusco y otro en Lima donde se jugará más que tres puntos.

Alianza Lima va por la punta

La fecha 6 del Torneo Apertura llega a su fin este lunes 9 de marzo con dos encuentros más que trascendentes. En la capital arqueológica del Perú, Cienciano recibirá en el Estadio Garcilaso a Sport Boys a solo unos días de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Melgar en la tanda de penales. Al otro lado, recibirán a un rival mermado por los últimos resultados y con un entrenador que pende de un hilo.

Y es que Jaime de la Pava no ha dado los frutos esperados por la directiva de la misilera por lo que una derrota lo alejaría definitivamente del cargo. Luego de este cotejo, Alianza Lima volverá a jugar con toda su gente en Matute ante un rival que se ha convertido en casi un clásico: Melgar.

El elenco arequipeño también llega a este partido en medio de diversos cuestionamientos tras quedar fuera de la Sudamericana. Incluso, Juan Reynoso podría abandonar el club tras estos malos resultados. En tienda victoriana la situación es distinta ya que a pesar de los cuestionamientos a Pablo Guede por el estilo de juego del equipo, Alianza Lima se mantiene en la cima del Apertura y un triunfo podría alejarlos aún más de sus inmediatos perseguidores.

Con la derrota de Universitario, los íntimos podrían sacarle hasta 5 puntos a su rival de toda la vida dejándolos como principales candidatos para quedarse con esta primera parte del año.

Partidos de hoy - Liga 1

Cienciano vs. Sport Boys — 5:30 p.m. — L1 Max, L1 Play, Fanatiz

Alianza Lima vs. Melgar — 7:30 p.m. — L1 Max, L1 Play, Fanatiz

Partidos hoy - FA Cup

West Ham vs. Brentford — 2:30 p.m. — Disney+, ESPN

Partidos de hoy - LaLiga de España

Español vs. Real Oviedo — 3:00 p.m. — DGO, DirecTV Sports

Partidos de hoy - Serie A de Italia

Lazio vs. Sassuolo — 2:45 p.m. — Disney+ - ESPN 3

