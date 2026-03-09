Javier Rabanal justifica derrota 3 a 1 de la 'U' ante Chankas: "Nadie puede decir que nos tiramos para atrás"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Optar por un técnico nuevo para la temporada 2026 parece no haber sido una opción tan convincente en Universitario de Deportes debido a los recientes resultados que ha obtenido, más ahora con la derrota 3 a 1 sufrida frente a Chankas, el último domingo en su visita a Andahuaylas.

Tras el término del partido, el técnico Javier Rabanal analizó el encuentro y afirmó que durante todo el encuentro el conjunto crema no bajó los brazos y siempre estuvo en el frente de ataque, pese a haber obtenido un resultado desfavorable al final.

El equipo no se tiró para atrás

En zona mixta, el estratega español concedió una entrevista a L1 Max en el que fue consultado sobre cómo puede sobrellevar esta derrota ante el equipo apurimeño, que es la primer del cuadro crema en lo que va del Torneo Apertura 2026.

"Tenemos que analizar lo que ha faltado para ponernos delante en el marcador y por qué se ha conseguido tan rápido después del empate, del resto creo que no hay tantas cosas mal como otros días. Creo que hemos hecho un partido que no era para 3 a 1", expresó.

Bajo esa premisa, dejó en claro que en el gramado del estadio Los Chankas, su equipo no se tiró en ningún momento para atrás y que siempre tuvo la consigna de buscar atacar constantemente durante todo el cotejo tal y como lo piden los hinchas.

"Lo que pedía la hinchada que estuviésemos 90 y pico minutos atacando es lo que hemos hecho, no hemos estado del todo afortunados, pero creo que nadie puede decir que nos hemos tirado para atrás o que hemos esperado a mitad de cancha, hemos salido con todo no nos ha salido, lo analizaremos el campeonato sigue", aclaró.

Se pronuncia sobre la 'hinchada crema'

Adicionalmente, el técnico Rabanal afirmó que cuando tiene posibilidades logra obtener informes sobre la hinchada de la escuadra merengue y que por eso tiene claro que lo que más quieren que es que el equipo ataque siempre.

En tanto, se le preguntó si considera que existe algún cambio en el estilo de juego actual en comparación al año anterior. Al respecto, se sinceró y refirió: "Creo que a lo mejor lanzamos un poco menos sobre el área y tenemos un poco más de control y pase, lo que tenemos que convertirlo en situaciones de gol".

