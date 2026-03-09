Cristiano comparte desgarrador mensaje tras sufrir racismo de Franco Coronel, jugador de Alianza Atlético

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el lamentable episodio de racismo en el estadio Alberto Gallardo, Cristiano Da Silva se pronunció públicamente a través de sus redes sociales, compartiendo un desgarrador mensaje sobre lo ocurrido y dejando en claro que este tipo de agresiones no deben repetirse en el fútbol.

Racismo en el Alianza Atlético vs Sporting Cristal

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se vivió con tensión en los minutos finales del encuentro. Cristiano Da Silva denunció insultos racistas por parte de Franco Coronel, jugador del equipo sullanense, justo antes del tercer gol del conjunto cervecero.

Las cámaras del canal L1 Max captaron cómo los dos jugadores hablaron en la cancha, momento en el que se habría producido la agresión verbal.

Aunque los jugadores locales alertaron sobre lo ocurrido, el partido continuó un par de minutos más hasta que una gresca entre integrantes de ambos equipos obligó al árbitro Daniel Ureta a intervenir.

Para calmar la situación, se activó el protocolo antirracismo, pero solo se expulsó al entrenador Federico Urciuoli de Alianza Atlético y se amonestó con tarjeta amarilla a Martín Távara por su participación en la gresca.

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, anunció que tomarán medidas contundentes. "Nosotros somos un club que está pegado a las normas y al reglamento y vamos a pedir una sanción drástica. Todos vemos cómo la FIFA y la CONMEBOL sancionan esta clase de hechos, por lo que vamos a hacer la denuncia correspondiente", aseguró el directivo.

Cristiano rompe su silencio en redes

Un día después del incidente, Cristiano Da Silva utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir. "Ayer (sábado) pasé por una situación muy difícil que no se la deseo a nadie. Todo lo que pido son acciones. No solo hablar y discursos", escribió el futbolista.

Próximos partidos de Sporting Cristal

A pesar del incidente, los celestes deben concentrarse en sus compromisos próximos. Este miércoles 11 de marzo enfrentarán a Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Por otro lado, en el torneo local, Sporting Cristal recibirá a Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará el domingo 15 de marzo a las 11:00 a.m.

Así, Cristiano compartió su desgarrador mensaje tras sufrir racismo de Franco Coronel, dejando claro el impacto que tuvo el episodio y la importancia de acciones concretas frente a este tipo de agresiones.