Jugador de la Selección Peruana sufrió lesión y se perdería los amistosos ante Senegal y Honduras

Quedan pocos días para que Mano Menezes debute oficialmente como entrenador de la Selección Peruana en la próxima fecha doble del mes de marzo. En esta ventana, el combinado patrio tendrá dos complicados rivales: primero se medirá ante Senegal en Francia y luego chocará contra Honduras en España.

Podría ser la primera baja

Y como ya ocurrió en anteriores fechas FIFA, las lesiones comienzan a aparecer en los que jugadores que integran la Bicolor como fue el caso de uno que milita en el fútbol alemán. Fabio Gruber , referente y capitán del FC Núremberg de la Bundesliga 2, abandonó el campo de juego antes del pitazo final encendiendo las alarmas en su club y en Videna.

En el arranque del cotejo ante Fortuna Düsseldorf por la jornada 25 de dicha competición, al minuto 7 para ser específico, el central nacional tuvo que ser cambiado tras acusar una dolencia muscular. Las cámaras de la transmisión enfocaron el rostro del futbolista el cual reflejaba un evidente dolor y malestar lo que significaba una señal negativa.

Luego del partido, su entrenador, el histórico goleador, Miroslav Klose, se pronunció sobre la situación de Fabio Gruber, aunque sin dar mayores detalles. Según indicó, el club llevará a cabo los exámenes correspondientes para conocer con exactitud el malestar del central y recién ahí hacer un comunicado oficial.

Miroslav Klose habló sobre la lesión de Fabio Gruber.

"Solo manifestó una contractura muscular leve. Prefirió no arriesgar, levantó la mano y pidió el cambio. Ahora aguardamos los resultados médicos para definir los pasos a seguir", expresó en conferencia de prensa.

Si el resultado arroja un desgarro, Gruber quedará automáticamente fuera de la convocatoria de la Bicolor ya que su tiempo de recuperación podría tardar entre cuatro semanas a un mes.

Emocionado tras su debut en la Bicolor

Meses atrás y luego de debutar con la blanquirroja tras el llamado de Manuel Barreto, Fabio Gruber manifestó su emoción tras haber cumplido uno de sus sueños como futbolista. De acuerdo a su parecer, vivir de cerca el apoyo de la hinchada a pesar de los resultados fue un hecho espectacular.

"Fue fantástico allí (en Sochi). Me sentí muy orgulloso de poder jugar allí. La semana y media fue una experiencia increíble para mí. Es simplemente una cultura completamente diferente", contó aquella vez.

