Caos en la final del Mineiro: Árbitro reparte 23 tarjetas rojas en un solo partido en medio de pelea campal

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final del Campeonato Mineiro disputada en el estadio Mineirão de Belo Horizonte quedará en la historia del fútbol brasileño. Lo que debía ser una fiesta terminó convertido en un caos absoluto, con una pelea campal y un récord de 23 tarjetas rojas decretadas por el árbitro Matheus Candaçan.

Un choque que encendió la chispa

El partido marchaba 1-0 a favor de Cruzeiro, gracias a un gol de Kaio Jorge en el minuto 60. Todo parecía encaminado hacia el título celeste hasta que, en los instantes finales, se produjo un choque entre el centrocampista Christian y el portero del Atlético Mineiro, Everson.

La disputa por un balón derivó en un enfrentamiento físico que rápidamente se extendió por todo el campo. Lo que comenzó en una portería terminó trasladándose casi hasta la otra, con puñetazos, patadas y carreras de jugadores de ambos equipos.

El tumulto fue tan grande que el árbitro no pudo mostrar las tarjetas en ese momento y se vio obligado a interrumpir el juego antes de disputarse el último minuto.

What a hell happened here between Cruzeiro and Atletico Mineiro?



The behaviour from Atletico Mineiro goalkeeper is Insane! What a tug!



Brasil Football Federation needs to sit up and do something about this. pic.twitter.com/LCNZDNJDv3 — Mega_sports (psalms 32-8)🇬🇭 (@megasports130) March 9, 2026

Récord brasileño y comparación mundial

Tras el encuentro, el colegiado redactó el acta y decretó 23 expulsiones, superando en 1 el récord brasileño anterior de 22 rojas en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-São Paulo en 1954.

A nivel mundial, la cifra más alta registrada oficialmente corresponde a un partido de la liga argentina en 2011 entre Claypole y Victoriano Arenas, donde se mostraron 36 tarjetas rojas. Aunque el récord global sigue siendo argentino, lo ocurrido en Belo Horizonte se convierte en la mayor expulsión masiva en la historia del fútbol brasileño.

Guinness World Records recordó que la mayor cifra de expulsiones sigue siendo de dominio argentino.

Detalles de las sanciones

De las 23 expulsiones, 21 fueron justificadas con el mismo argumento: "golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios durante la reyerta general".

Las dos excepciones fueron Christian, sancionado por golpear a Everson "en la cabeza con la espinilla con fuerza excesiva", y el propio guardameta del Atlético por "agredir con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara".

Entre los expulsados de Cruzeiro figuran Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge. Por el lado de Atlético Mineiro, vieron la roja Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

𝟐𝟑 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐑𝐄𝐃 𝐂𝐀𝐑𝐃𝐒 😳🤯



Absolute chaos in the final seconds of the Campeonato Mineiro final between Cruzeiro and Atlético MG as a huge brawl leads to 23 straight red cards 🟥



After things finally cooled down, Cruzeiro lifted the trophy 🏆 pic.twitter.com/uFHrlNzn1E — 433 (@433) March 9, 2026

Cruzeiro se lleva el campeonato

El título quedó en manos de Cruzeiro, que ganó 1-0, pero la polémica se trasladará a los despachos. Todos los jugadores sancionados deberán cumplir castigo en la próxima edición del Campeonato Mineiro, lo que anticipa un torneo condicionado por las suspensiones masivas.

Este encuentro será recordada no por el gol de Kaio Jorge ni por el triunfo de Cruzeiro, sino por el récord histórico de 23 tarjetas rojas y la imagen de una pelea campal que recorrió todo el campo. Un episodio que reabre el debate sobre la disciplina en el fútbol brasileño y que ya ocupa un lugar en los registros mundiales de expulsiones masivas.