Jorge Fossati: Aseguran que Universitario se contactó con su ex DT tras el mal momento del equipo

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mal momento de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2026 ha puesto a todos los cremas en alerta. Tras la derrota por 3-1 ante Los Chankas, surgieron rumores sobre un posible contacto con Jorge Fossati, quien dirigió al equipo en temporadas pasadas y dejó una huella importante en el club crema.

El periodista Carlos Univazo aseguró que Jorge Fossati ya estaría al tanto de la situación, aunque él mismo duda que se concrete su regreso.

La 'U' en crisis tras derrota contra Los Chankas

El equipo crema no dio la talla ante Los Chankas en la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. En el estadio Los Chankas de Andahuaylas, los locales demostraron se impusieron con un 3-1.

El primer gol llegó apenas a los 5 minutos, obra de Franco Torres, y puso a Universitario de Deportes a remar desde el inicio. El empate llegó gracias a Williams Riveros a los 65′, pero la alegría crema duró poco: Abdiel Ayarza, en su primera intervención, puso el 2-1 a favor de Los Chankas a los 71′.

Finalmente, Marlon Torres cerró el marcador con el 3-1 definitivo, dejando al equipo de Ate en un momento delicado y con más presión sobre su actual DT, Javier Rabanal.

Rumores sobre el posible regreso de Jorge Fossati

En 2025, Jorge Fossati dejó Universitario de Deportes luego de largas negociaciones que no llegaron a buen puerto. Se reveló que el técnico pedía mejoras económicas y libertad en decisiones logísticas, lo que lo distanció del club.

Carlos Univazo suelta la información de en Universitario ya se contactaron con Jorge Fossati "Hoy un amigo uruguayo... me ha dicho que le han llamado a Fossati... no creo, pero un amigo me ha dicho, si Fossati ya esta al tanto de todo" pic.twitter.com/UPGCKvoHqM — BrutalityFootball (@DabiWalls) March 9, 2026

La ruptura fue amistosa, sin indemnizaciones de por medio, pero dejó la sensación de que el uruguayo podría haber hecho aún más con el equipo.

Carlos Univazo informó en su canal de YouTube que, con Universitario de Deportes en crisis, la dirigencia habría llamado a Jorge Fossati para hacerse cargo del equipo.

"Y hoy un amigo uruguayo, con quien tengo cercanía por temas laborales, me ha dicho que lo han llamado a Fossati... Fossati ya está al tanto de todo. Me costaría creerlo, porque si llevan a Fossati, ¿qué es lo que va a pasar? Fosatti levanta al equipo. Y supongamos que pierde por un punto... lo mejoró pero llegó tarde".

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado tras la derrota ante Los Chankas y los rumores sobre un posible contacto con Jorge Fossati han encendido las alarmas ¿Regresará el 'Nono? para cambiar el rumbo del equipo en el Torneo Apertura 2026?