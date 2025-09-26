Franco Navarro a tras eliminación de Alianza Lima de la Sudamericana: "Me siento orgulloso de este grupo"

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana, tras caer por 2 a 1 ante la Universidad de Chile, el director deportivo del cuadro íntimo, Franco Navarro, manifestó sus impresiones. El directivo destacó la campaña internacional realizada y aseguró estar orgulloso de los integrantes del plantel.

El año aún no termina

A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el dirigente respondió a las interrogantes de la prensa. Navarro cerró el capítulo de la Sudamericana y se centra en lo que queda de la Liga1, en la que se encuentra por el momento en el sexto lugar de la tabla del Clausura, a seis puntos del líder Universitario.

"Me siento muy orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, del área deportiva, de la experiencia general y de todos y cada uno de los que integra Alianza Lima como institución, porque ha sido un año que no termina, pero a nivel internacional que hemos recobrado realmente lo que Alianza se merece de ser un equipo que pueda competir", sostuvo.

Agregó que lo realizado este 2025 en copa es la imagen que debe dejar Alianza Lima en adelante. Confía en que el cuadro 'blanquiazul' vuelva a reeditar una campaña similar en los próximos años. Agradeció a los hinchas, que en todos los escenarios donde jugaron, estuvieron presentes dándoles su apoyo.

"Alianza este año nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha hecho llorar de felicidad y sobre todo al hincha que nos ha seguido y nos sigue a todos lados, porque ellos también necesitan un reconocimiento importante. Así que desde acá, mi cariño y mi agradecimiento en nombre de todo este equipo y del cuerpo técnico", indicó.

El rigor de los 18 partidos disputados

Para el director deportivo, el paso que ha tenido el conjunto de La Victoria, sumando un total de 18 partidos entre Copa Libertadores y Sudamericana, es remarcable. A ello se le suma que lograron tumbarse a grandes como Boca Juniors y Gremio.

"Lo que pasa es que no es solo la Copa Sudamericana, porque hemos empezado desde el 5 de febrero a participar en distintas fases de la Copa Libertadores, hemos pasado por la fase Grupo de Libertadores y la Sudamericana y hemos dejado en el camino, como ustedes bien saben, a equipos importantísimos", recalcó.

En síntesis, Franco Navarro habló sobre lo que fue la participación internacional de Alianza Lima este año, culminando con los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El director deportivo manifestó su orgullo por el plantel y la campaña realizada.