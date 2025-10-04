04/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Inspirado por la fe de su gente, Sport Boys presentó su camiseta morada en homenaje al Señor del Mar, una figura muy representativa en el Callao. Así, el club rosado se une a Alianza Lima como otro de los equipos de la Liga 1 que llevarán este color durante todo el mes de octubre.

Sport Boys presenta su camiseta morada

Sport Boys se sumó al grupo de clubes que en octubre visten de morado, pero esta vez con un significado muy especial. A través de sus redes sociales, el conjunto rosado presentó su nueva camiseta 2025, un homenaje directo al Señor del Mar, figura religiosa muy representativa en la provincia constitucional del Callao.

El anuncio vino acompañado de un emotivo mensaje que caló entre los hinchas porteños: "En nuestra región, vencemos las adversidades a fuerza de empeño y con mucha fe (...) En el Callao, siempre estaremos con la fe intacta", publicó el club en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Sport Boys también dio a conocer los puntos donde los hinchas podrán adquirir la nueva camiseta morada: "Ya está a la venta nuestra camiseta homenaje a El Señor del Mar 2025 en tiendas Marathon, en marathon.com.pe y en nuestra Tienda Oficial en el Mall Plaza Bellavista".

Alianza Lima no es el único: Sport Boys presenta su camiseta morada en homenaje al Señor del Mar

¿En qué partido estrenarán la camiseta morada?

El esperado estreno de la camiseta morada será este sábado 4 de octubre, cuando Sport Boys reciba a Sport Huancayo por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro promete ser especial, no solo por lo deportivo, sino por el significado que tendrá ver al equipo porteño luciendo su nueva piel frente a su gente.

Cabe menciona que el Sport Boys vs Sport Huancayo se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao a partir de las 7:00 p.m. En esta recta del Torneo Clausura, Sport Boys marcha en el puesto 14 de la tabla, mientras que su rival llega mejor ubicado, en la séptima posición.

Clubes que lucen camiseta morada en octubre

Por ahora, Alianza Lima y Sport Boys son los clubes que ya presentaron su camiseta con detalles morados para este octubre de 2025. Sin embargo, todo apunta a que Universitario de Deportes también se sumará a la tradición en los próximos días.

Así, Sport Boys se suma a la tradición morada de octubre con una camiseta especial en homenaje al Señor del Mar. Al igual que Alianza Lima, el cuadro chalaco apuesta por una indumentaria cargada de fe y simbolismo, que será estrenada en el partido contra Sport Huancayo.