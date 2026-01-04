Williams 'Jerarquía' Riveros llegó a Lima y dejó contundente mensaje de cara al 'tetra': "Contamos con armas"

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2026 está en curso y los jugadores de Universitario de Deportes empezaron a llegar la capital. En su arribo al Aeropuerto Jorge Chávez, el defensa Williams Riveros habló sobre lo que se le viene y cómo buscarán el tretamcapeonato sin dos jugadores elementales, que buscaron nuevos destinos para este año.

Triste por las partidas

El central paraguayo atendió a los medios a su arribo al principal terminal peruano y dejó clara su posición con respecto a los compañeros que ya no tendrá esta temporada. No obstante, confía en los que se quedaron y las adquisiciones que hizo la directiva para conseguir el cuarto título nacional consecutivo.

"La verdad, un poco triste porque estuvimos tres años con Rodrigo (Ureña) y dos con Sebastián (Britos), fueron muy buenos, así que se los va a extrañar. Sin embargo, no pasa de eso. Tenemos jugadores que pueden suplirlos tranquilamente" mencionó el zaguero guaraní.

Sobre lo que se viene este curso, el zaguero fue preciso en decir de que la concentración del equipo está en mantener la solidez. Además, agradeció una vez más a los aficionados cremas que han depositado su confianza en él para ser un pilar del equipo de cara a la Liga1 y la Copa Libertadores.

"¿Por qué no? pero siempre de a pocos. Ahora es la pretemporada y ya de ahí pensar en eso. Siempre voy a estar agradecido al club. La hinchada es un punto aparte, esperemos que este año estén de vuelta con nosotros, no tengo dudas

Salidas de peso en Universitario

El cuadro crema tendrá cambios, de forma forzada, para la presente campaña, luego de que se confirme las salidas del arquero Sebastián Britos y el mediocentro Rodrigo Ureña. Sin embargo, la dirigencia tomó decisiones al respecto y una de las primeras decisiones que tomó fue confirmar el retorno del arquero Diego Romero, cedido a Banfiel de Argentina.

Para cubrir el cupo que deja el volante chileno está Jesús Castillo, el mediocentro que regresó al fútbol peruano tras un paso poco auspiciosos en Portugal y que llegó a ser considerado por Jorge Fossati en gran parte del curso pasado.

Universitario se alista para defender su título de campeón nacional y por ello, mantuvo a un jugador clave en el tricampeonato. Williams Rivero llegó a Lima para unirse a la pretemporada y a pesar de que jugadores importantes se fueron, confía en el plantel que se ha conformado.