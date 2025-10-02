Universitario le rinde homenaje al Señor de los Milagros: Estrenará camiseta conmemorativa ante Juan Pablo II

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Para el partido valido por la fecha 13 del Torneo Clausura, Universitario de Deportes le rendirá un homenaje al Señor de los Milagros. El cuadro 'crema' se presentará ante Juan Pablo II College con una camiseta especial, por tratarse de octubre, el mes que conmemora al santo peruano.

La devoción por el 'Cristo Moreno'

Según el periodista Gustavo Peralta, el cuadro de Ate presentará esta 'piel' en el próximo partido de la Liga1 en el estadio Monumental. Especificó que no será de color morado, como lo suele hacer Alianza Lima cambiando sus franjas azules, pero tendrá ciertos detalles.

"La 'U' va a sacar una camiseta, no morada específicamente, pero en homenaje al Señor de los Milagros. Si no sale hoy, sale mañana o el sábado, pero la van a usar en el partido con Juan Pablo II. Tengo entendido que es blanca con ribetes morados, bonita. Es una buena camiseta", sostuvo el comunicador.

✅ LA U ESTRENA CAMISETA EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS FRENTE A JUAN PABLO II en el Monumental #HablemosDeMax



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/r1Dt253ZzA pic.twitter.com/QKEgRy3Ovj — L1MAX (@L1MAX_) October 2, 2025

De acuerdo a lo informado, la nueva elástica de Universitario estará disponible para que los hinchas puedan adquirirla. Será la primera vez que el actual bicampeón del fútbol peruano lanza una en el mes del santo, que por años se asoció al elenco 'blanquiazul', que desde 1971 mantiene esta tradición.

Los próximos tres partidos de Universitario

Los próximos compromisos serán claves para el equipo de Jorge Fossati, en su consigna por levantar por tercer año consecutivo el trofeo de la Liga1. Tras vencer de visita a Alianza Atlético, le toca ser anfitrión ante Juan Pablo II, un equipo urgido de puntos y que llega de tres fechas sin ganar.

Posteriormente, visitará a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima, en un encuentro que podría dejarlo a tiro de ser tricampeón por segunda vez en su historia. Sin embargo, los celestes buscan asegurar uno de los cuatro cupos para la próxima Copa Libertadores, de no ser posible forzar un playoff.

En la fecha 15, los 'cremas' volverán a ser locales, esta vez frente a Ayacucho FC, que está comprometido con el descenso tano en cancha como en lo administrativo. Cabe precisar si los 'zorros' son desafiliados, los equipos que hayan sumado ante ellos no serán tomado en cuenta, así como los goles anotados.

Así, Universitario de Deportes estrenará una novedosa camiseta en homenaje al Señor de los Milagros. El equipo de Ate utilizará esta nueva indumentaria en el partido del domingo 5 de octubre frente a Juan Pablo II en el estadio Monumental.