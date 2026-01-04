Novak Djokovic hace un anuncio importante en su carrera: "Mis valores y enfoque ya no están alineados"

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2026 del tenis mundial está por iniciar y con ello, el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. En ese contexto, Novak Djokovic, número 4 del mundo, dio a conocer un importante cambio en su carrera, asegurando que ya no se encuentra en la misma línea de una asociación a la que perteneció.

¿Qué decisión tomó Novak Djokovic?

A través de sus redes sociales, el serbio, ganador de 101 títulos ATP, dio a conocer que ya no será parte de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTAP por sus siglas en inglés). Esta decisión la tomó antes del inicio de la gira en Oceanía, distanciándose del organismo que cofundó en pro de los atletas de este deporte.

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", escribió en su cuenta personal de X.

Djokovic hizo importante anuncio en su carrera deportiva.

Argumentó a su favor que sus valores ya no se encuentran en la misma línea de quien lo acompañó en esta aventura (Vasek Pospisil). Por tal motivo, ha decidido dar un paso al costado y dejarle la dirección a quienes considera que están más aptos.

Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", expresó.

Seguirá legado de alguna forma

A sus 38 años, el tenista serbio no ha puesto punto final a su carrera pese a este anuncio. Pese a que tiene a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como principales opositores para conquistar su Grand Slam número 25, el balcánico seguirá desafiándoos, buscando su oportunidad de engrandecer más su nombre en el 'deporte blanco'.

"Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado", sentenció.

a días que comience el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, Novak Djokovic dio un importante anuncio, desligándose de la asociación de tenistas que ayudó a cofundar. Según el tenista serbio, ya no están alineados para seguir colaborando.