Alianza anuncia renovación de Alan Cantero y deja sutil indirecta a la 'U': "No es cuestión de ofertas... es convicción"

Alianza Lima arrancó oficialmente la pretemporada 2026 este sábado 3 de enero con los exámenes médicos a todo su plantel en el Estadio Alejandro Villanueva. Y mientras los jugadores pasaban estos análisis de rigor, las redes sociales del club anunciaban la renovación de uno de los extranjeros más destacados del 2025.

Alianza renovó a Alan Cantero y deja sutil indirecta a la 'U'

Pese a que el propio jugador ya lo había confirmado al declarar con la prensa a su llegada a la capital, la institución victoriana confirmó que Alan Cantero seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul por tres temporadas más, es decir hasta el 2028.

Pero lo más llamativo del anuncio fue Alianza Lima dejó una sutil referencia a Universitario ya que semanas atrás se habló de un presunto interés del club crema por hacerse con los servicios del atacante argentino.

"No es cuestión de ofertas... es convicción. Alan Cantero se queda donde quiere estar", indicaron en sus redes sociales junto a una foto del futbolista.

No es cuestión de ofertas... ES 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐈𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍. ⚪️🔵



𝐀𝐥𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫.💙 pic.twitter.com/P220ezWqwt — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 3, 2026

¿Qué dijo Alan Cantero a su llegada a Lima?

Tras pisar el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Alan Cantero conversó con la prensa donde aseguró que se encontraba muy feliz por su renovación ya que era lo que siempre quiso desde el final de la temporada anterior.

"Estoy muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión. Ojalá sea un gran año para todos. Menos mal que se dio todo rápido, yo también lo dije que quería estar acá y para mi es muy importante estar acá en el país y ahora hacer lo mejor para Alianza", inició.

Seguidamente, el atacante reveló que aún no ha tenido la chance de conversar personalmente con el entrenador íntimo Pablo Guede tras confirmarse su continuidad con los blanquiazules. Eso sí, expresó que si lo conoce del fútbol argentino y que tiene muy buenas referencias de su trabajo.

"Todavía no hemos conversado, pero seguramente ahora cuando empezamos a juntarnos con todo el plantel va venir esa charla así que estamos tranquilo. Lo conozco de Argentina, es muy buen entrenador, muy ofensivo que sabe a lo que juega y ojalá sea un gran año para todos", agregó.

En resumen, Alianza Lima oficializó la renovación de Alan Cantero por tres temporadas más, es decir hasta finales del 2028. Lo llamativo de ello fue que los íntimos dejaron una sutil indirecta a Universitario ya que semanas atrás se especuló sobre un interés de los cremas por el atacante.